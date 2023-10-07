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Dünya Terörist işgalci devlet İsrail savaş ilan etti
Dünya

Terörist işgalci devlet İsrail savaş ilan etti

Yeniakit Publisher
2023-10-07 11:10:00 - 2023-10-07 11:16:33

Katil ve terörist İsrail ve abluka altında tuttuğu Gazze arasında tansiyon bir anda fırladı. İsrail, Gazze'den atılan roketler nedeniyle savaş durumuna geçerken Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattı. Bu gelişmelerden sonra İsrail Savunma Bakanlığı savaş ilan etti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas’ın İsrail'e karşı savaş başlatarak "büyük bir hata" yaptığını söyledi.

Gallant, Gazze Şeridi’nde etkin Filistin direniş hareketi Hamas’ın İsrail'e düzenlediği roket saldırıları ve sızma operasyonuna ilişkin görüntülü bir mesaj yayımladı.

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan mesajında Gallant, “Hamas bu sabah büyük bir hata yaptı ve İsrail devletine karşı savaş başlattı. İsrail askerleri her noktada düşmana karşı savaşıyor.” dedi.

İsrail vatandaşlarını güvenlik talimatlarına uymaya çağıran Gallant, İsrail’in “bu savaşı kazanacağını” savundu.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah erken saatlerde İsrail’e karşı “Aksa Tufanı” operasyonu başlattığını duyurmuş, İsrail içine sızma operasyonu ile roketli saldırılar düzenlemişti.
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