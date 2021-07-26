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Dünya Terörist Hafter'den Tunus'taki darbeye destek
Dünya

Terörist Hafter'den Tunus'taki darbeye destek

Libya’daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'den Tunus'taki darbeye destek geldi. Darbeci Hafter yaptığı açıklamada, "Tunus, Müslüman Kardeşler’e karşı ayaklanmanın ardından gelişiminin önündeki en büyük engelden kurtuldu" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 14:30:00 -
Terörist Hafter'den Tunus'taki darbeye destek

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yaptığı açıklamayla meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurdu.

Tunus'ta yaşanan bu darbeye, Libya'da gayrimeşru güçlerin lideri olan ve BAE destekli Halife Hafter'den destek geldi.

"Tunus en büyük engelden kurtuldu"

Bir açıklama yapan Hafter, "Tunus, Müslüman Kardeşler’e karşı ayaklanmanın ardından gelişiminin önündeki en büyük engelden kurtuldu" ifadelerini kullandı.

Tunus’ta yaşanan darbeden dört gün önce, Birleşik Arap Emirlikleri'nin etkili isimlerinden biri olan Dubai Emniyet Müdür Yardımcısı Dhahi Khalfan'ın, Müslüman Kardeşler’e atıfta bulunarak "İyi haberler, Kardeşliğe yeni bir güçlü darbe geliyor" paylaşımında bulunduğu ortaya çıkmıştı.

 

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