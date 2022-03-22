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Gündem Terörist Fetullah Gülen'in kalbini zorlayacak haber
Gündem

Terörist Fetullah Gülen'in kalbini zorlayacak haber

Türkiye Cumhuriyeti, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü militanlarının peşini bırakmıyor. Kararlılıkla devam eden operasyonlara; bugün bir yenisi daha eklendi. Balıkesir merkezli 21 ilde düzenlenen dev operasyonda 67 şüpheli enselendi.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 17:55:00 -
Terörist Fetullah Gülen'in kalbini zorlayacak haber

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarını finanse ettikleri değerlendirilen 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10'u ihraç edilmiş kamu din görevlisi, 1 din görevlisi, 3 askeri personel, 2 polis memuru, 3 öğretmen, 1 hemşirenin de aralarında bulunduğu 71 zanlıyı yakalama çalışması başlattı.

Adana'dan Zonguldak'a 21 il

Ekipler, Balıkesir, Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Ordu, Tekirdağ, Yozgat, Zonguldak'ta düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 67'sini gözaltına aldı.

Ekipler, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin, şüphelilerle çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirdiği öğrenildi.

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