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Dünya Terörist elebaşından skandal NATO isteği
Dünya

Terörist elebaşından skandal NATO isteği

Terör örgütü YPG/PKK'nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu Abdulkerim Ömer, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile yaptığı NATO anlaşmasını durdurulmasını talep etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 01:01:00 -
Terörist elebaşından skandal NATO isteği

İsveç Meclisinde YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in davetlisi olarak İsveç'te bulunan Ömer, ilk gün kendisi ile görüşecek İsveçli bir yetkili bulamadı.

"Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kuracaklar"

Kakabaveh'in sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer, Türkiye'nin bağımsızlığının 100. yılında Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kuracağını ve bunu engellenmesi için İsveç'ten yardım istedi.

İsveç ve Finlandiya'ya yalvaran terörist elebaşı Ömer, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasını Türkiye ile NATO konusunda yapılan anlaşmanın da durdurulmasını istedi.

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