Terörist Demirtaş'tan ortaklarına uyarı: Bunun sorumlusu Altılı Masa'nın milliyetçi kanadıdır
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu için devreye giren terörist Selahattin Demirtaş, "Ortak adayda uzlaşma olmazsa herkes bilmeli ki bunun sorumlusu Altılı Masa'nın milliyetçi kanadıdır" dedi
Terörist Selahattin Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef aldı. Demirtaş, Akşener'i ima ederek, "Ortak adayda uzlaşma olmazsa herkes bilmeli ki bunun sorumlusu Altılı Masa'nın milliyetçi kanadıdır" dedi.