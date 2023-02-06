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Siyaset Terörist Demirtaş'tan ortaklarına uyarı: Bunun sorumlusu Altılı Masa'nın milliyetçi kanadıdır
Siyaset

Terörist Demirtaş'tan ortaklarına uyarı: Bunun sorumlusu Altılı Masa'nın milliyetçi kanadıdır

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu için devreye giren terörist Selahattin Demirtaş, "Ortak adayda uzlaşma olmazsa herkes bilmeli ki bunun sorumlusu Altılı Masa'nın milliyetçi kanadıdır" dedi

Yeniakit Publisher
2023-02-06 09:08:00 -
Terörist Demirtaş'tan ortaklarına uyarı: Bunun sorumlusu Altılı Masa'nın milliyetçi kanadıdır

Terörist Selahattin Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef aldı. Demirtaş, Akşener'i ima ederek, "Ortak adayda uzlaşma olmazsa herkes bilmeli ki bunun sorumlusu Altılı Masa'nın milliyetçi kanadıdır" dedi.

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Yorumlar

Gazi

Ne milliyetçisi, hangi milliyetçilikten bahsediyorsunuz? Milliyetçi kanattan olan bir kimse, zaten o masaya hiç oturmaz idi.

Hizipsavar

feto babaları emri verir pkk ile ortak olurlar.
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