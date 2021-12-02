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Dünya “Terörist” benzetmesi için özür dilemedi
Dünya

“Terörist” benzetmesi için özür dilemedi

ABD Temsilciler Meclisi'nin ilk başörtülü üyesi Demokrat Partili Ilhan Omar, kendisine “terörist” iması yapan Cumhuriyetçi Lauren Boebert’in kamuoyu önünde özür dilemeyi reddettiğini, hatta incitici ve tehlikeli yorumlarında daha da ileriye gittiğini kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 00:21:00 -
“Terörist” benzetmesi için özür dilemedi

Münübe Yılmaz

ABD Temsilciler Meclisi'nin ilk başörtülü üyesi Demokrat Partili Ilhan Omar ile kendisine “terörist” iması yapan Cumhuriyetçi Lauren Boebert arasındaki tartışma büyüyor. Omar, önceki gün Boebert ile Müslüman karşıtı sözleri üzerine bir telefon görüşmesi yaptığını, ancak görüşmenin verimsiz geçtiğini söyledi. 

“Benimle asansörde karşılaştığına ilişkin iddiası, terörist olduğuma yönelik çirkin iması ve İslamofobik geçmişi sebebiyle direkt bir özür alma umuduyla Boebert'in telefonunu kabul ettim” diyen Omar, Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesinin kendisini “intihar bombacısı”na benzettiği için kamuoyu önünde özür dilemeyi reddettiğini, hatta incitici ve tehlikeli yorumlarında daha da ileriye gittiğini kaydetti. Omar, bunun üzerine telefonu Boebert’in yüzüne kapattığını söyledi.

“Tüm Müslümanların hayatını tehlikeye atıyor”

Geçen hafta Twitter'da yayınlanan bir videoda Boebert, Omar'dan “cihat timinin bir üyesi” diye bahsetmiş ve Amerikan Kongre binası Capitol’deki bir polis memurunun asansörde karşılaştığında onun terörist olduğunu düşündüğünü iddia etmişti. Omar ise, Cuma günü paylaştığı bir tweet'te "Bu bağnazlığı normalleştirmek sadece benim hayatımı değil, tüm Müslümanların hayatını tehlikeye atıyor" demişti.

 

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