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Gündem Terörist başı Müslim’i Türkiye korkusu sardı
Gündem

Terörist başı Müslim’i Türkiye korkusu sardı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi sebebiyle Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’ya verilen desteğin azalacağından endişe duyan PYD’li terörist başı Salih Müslim’i tedirgin oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 09:53:00 -
Terörist başı Müslim’i Türkiye korkusu sardı

GÖKSEL ÇAĞLAV  ANKARA

ABD’nin binlerce tır dolusu silah mühimmat ve askeri araç gereç desteği verdiği terör örgütü YPG/PKK’ya Rusya da açıkça destek veriyordu. Rusya, Ukrayna’yı işgal girişiminin ardından Suriye’de bulunan birliklerinin bir kısmını Ukrayna’ya sevk etti. Hem ABD hem de Rusya’nın Ukrayna savaşından dolayı terör örgütü YPG/PKK’ya olan desteğinin azalacağı endişesini yaşayan PYD’li terörist başı Salih Müslim terör örgütü PKK’nın medya organlarına serzenişte bulundu. “Ukrayna-Rusya arasında yaşanılan durum, tüm dünyanın siyasetini etkileyeceği gibi bize de etkileri olacak” sözlerini kullanan Müslim, “Rojava yönetimi nereye giderse karşısında Türk devleti veya ajanları duruyor. Türk devletinin, 1923’ten beri değişmeyen çizgisi ve çabası budur. Buna karşı durmak, savaşmak kolay değildir, çabalıyoruz” dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) bahar aylarında sınırlarımızı tehdit eden terör örgütüne yönelik düzenlenecek operasyonlar karşısında tek başlarına kalma korkusu Müslim ve örgütü korkutuyor.

KDP’nin hamlelerinden de rahatsız

Şengal anlaşması sebebiyle PKK’nın bulunduğu bölgelerden çıkarılması için hamleler yapan Kürdistan Demokrasi Partisi’nden (KDP) de rahatsız olduğunu aktaran Müslim, “Bu yığınakları falan çok tehlikeli görüyoruz, olmaması gerekiyor ve halkı uyanık olmaya çağırıyoruz. Halk bunu demokratik yollarla engellemeye çalışırsa çok iyi olur. Çünkü oradaki gerillalar, bütün Kürdistan’ın çocuklarıdır” ifadeleriyle her yönden kuşatıldıklarını, bölgede kaçacak yerlerinin kalmadığını ortaya koydu.

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