Terörist arıyorsan ortağına bak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Hamas’ı terör örgütü olarak nitelemesine AK Parti’den sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Meclis’te devam eden bütçe görüşmelerinde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Özgür Özel’in Başkan Erdoğan’ı hedef alarak Hamas’ı terör örgütü ilan etmesine sert tepki göstererek; “Canları pahasına mücadele edenleri terörist olarak tanımlamak, rıza mümkün olmayan bir hezeyandır, gaflettir, dalalettir. Allah aşkına şu ifadelere bakın. ‘Erdoğan tarafından Hamas’ın bir terör örgütü olarak kabul edilmemesini tamamen reddediyoruz’ diyor. Kim diyor bunu? Bunu kim söylüyor? Bu ülkenin ana muhalefeti CHP Genel Başkanı. Siz kim, Filistin kim? Filistinlilere karşı yaptığınız bu ayıbın ortadan kalkması mümkün değil. Filistinlilere karşı yaptığınız bu ayıbı, siyasi hayatınız boyunca temizleyemeyeceksiniz. Bunun utancıyla yaşayacaksınız” dedi.

İsrail'in katliamlarını meşrulaştırma çabası

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bir kere Özgür Özel’e ‘genel başkan’ demek, diğer genel başkanlara saygısızlık olur. Dünyanın Müslüman olmayan toplumları dahil olmak üzere şiddetle kınadığı, telin ettiği bir olayın üzerinden bile iç siyaset devşirme çabası en basit tabiriyle acınacak bir durumdur. İsrail büyük bir insanlık suçu işliyor. Orası Osmanlı bakiyesi topraklardır. Filistinliler bizim kardeşlerimizdir. Sadece din kardeşimiz olduğu için değil, bütün insanlar kardeştir. Zulüm gören herkese kol kanat germek bizim milli ve manevi görevimizdir. Bugün Avrupa’ya gittiğiniz zaman her yerde İsrail’i telin eden hareketler, gösteriler, pankartlar görürsünüz. Amerika’daki Yahudiler bile İsrail’i telin ediyorken, İsrail’in yaptığı katliamları meşrulaştırma çabası acınacak durumdur. Ne yazık ki ülke gündemi bunlarla işgal ediliyor. Bu konuda bile bu milletle hemhal olamayan, tek yürek, tek bilek olamayan insanların bu milleti yönetmeye talip olması düşünülemez. Bu bir emanetçi bakıştır. O bakış da halkımızdan, milletimizden her zaman olduğu gibi yine hak ettiği cevabı alacaktır.”

Hamas'a terör örgütü demek siyonistin yanında olmaktır!

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ise, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği insanlık dışı katliamların sadece Müslümanların değil bütün insanlığın meselesi olduğuna dikkat çekerek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Hamas’ı terör örgütü olarak gösterme çabalarına şu ifadelerle tepki gösterdi: “Bir kere sırtını Kandil’deki terör örgütüne yaslayanlarla birlikte yol yürüyenler, kol kola girenler, Hamas gibi halkını, vatanını savunan meşru bir siyasi partiye terör örgütü diyemez. Bunlar neyi niçin yaptıklarını bilmeyen ve nerede duracaklarını bilemeyen insanlar. Gazze’deki insanların seçmiş olduğu, onları yöneten ve legal olan bir yapıya terör örgütü diyorlar. Şimdi sormak lazım; Kardeşim Hamas bu İsrail’e karşı mücadele etmezse, Gazze’deki mazlumların hakkını, hukukunu kim koruyacak? Vatandaşlar bunları seçmiş, yönetime getirmiş. Vatanını, milletini işgalcilere karşı koruyan insanlara siz nasıl terör örgütü dersiniz? Hamas’a inatla terör örgütü dediklerine göre, İsrail’in yanındalar demektir. Çünkü Hamas’a terör örgütü demek İsrail’in yanında olmaktır. Bu bile Cumhurbaşkanımızın ülkemiz ve coğrafyamız için ne kadar büyük öneme sahip olduğunu gösterir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gecesini gündüzüne katarak Gazze’deki mazlumların kurtuluşu için mücadele ediyor. Dünya çapında büyük bir diplomasi trafiği yürütüyor. Allah bunlara fırsat vermesin. Eğer bunlar iktidara gelse hepimizin hali harap demektir. Hatırlarsanız bunlar ‘Türkiye Azerbaycan’a niye yardım ediyor?’ diyecek kadar şuursuz çıkışlara da imza attılar. Allah Gazze’deki, Filistin’deki kardeşlerimizin yardımcısı olsun, Allah CHP zihniyetine fırsat vermesin.”