Pezeşkiyan'dan İran'ın dini lideri Hamaney'in öldürülmesine tepki: ‘Cevapsız kalmayacak’

SON DAKİKA
Gündem

Yücel Kaya
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesi ile ilgili olarak, "Bu büyük suç asla cevapsız kalmayacak. Bu büyük suçun faillerini ve emrini verenleri yaptıklarına pişman edeceğiz" açıklamasında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından yazılı bir açıklama yayınladı. Hamaney’in öldürülmesine tepkisiz kalmayacaklarını vurgulayan Pezeşkiyan, "Bu büyük suç asla cevapsız kalmayacak ve İslam dünyası ve Şiiliğin tarihinde yeni bir sayfa açacaktır.

Bu yüksek rütbeli liderin saf kanı, gürleyen bir pınar gibi akacak ve Amerikan-Siyonist baskısının ve suçlarının kökünü kurutacaktır" dedi.

ABD ve İsrail’in bedel ödeyeceğini yineleyen Pezeşkiyan, "Bu kez de, tüm gücümüz ve kararlılığımızla, İslam ümmetinin ve dünyanın özgür insanlarının desteğiyle, bu büyük suçun faillerini ve emrini verenleri yaptıklarına pişman edeceğiz" ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan ayrıca 40 günlük yasın yanı sıra 7 günlük resmi tatil ilan etti.

1
Yorumlar

Fatih

Çok duyduk bu palavraları

Şizofren

birinci günden öldürmedikleri kişi kalmadı İran sadece boş yerlere atıyorlar bizim televizyonlardakilerde gerçekleri sadece çarpıtıyor yok bilmem şu kadar ekonomik zarar verebilir yok piyasalar bilmem ne sanki onları çok etkileyecek paralarını alıp yatırım aracı olarak tutan bile bizim ülkede bile o kadar çok ki .....yok çin yok rusya.....sanki abd rusya çinle anlaşamaz diye bir kural mı var . çıkarlarını bölüşerek yine anlaşırlar..anlaşıl dı ki abd İsrail istihbaratları iranın en yakınlarına kadar sızmışlar..kim bilir ölenlerin yerine gelecekleri bile hazırlamışlardır...İran'ın başına İsrail'in ajanı bile gelebilir...İran sadece hayal kırıklığı malesef gerçekler böyle.. üzücü olsada ..hava savunması yok füzesi belirli sayıda..İngilizler ne diyor uçaklarımız havada ...abd İsrail şımarıpta Türkiye'yi İran gibi vurmaya kalkarlarsa çok büyük bir hezeyan yaşarlar ama Türkiye'yi en azından üç cephe açarlar Ermenistan Yunanistan ve İsrail.. tabiki abd ve ingilizlerle beraber....tabiki pkk ...
