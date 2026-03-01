7 ilde kar alarmı!

  • İSTANBUL
Yoğun kar sebebiyle 7 ilde 249 yol ulaşıma kapandı. Kapalı yolları açmak için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Van'da kar ve tipi nedeniyle 10 mahalle ve 25 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 35 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

MUŞ

Varto ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yüksek kesimde bulunan 18 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, ulaşımın aksamaması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kentte 18 köy yolunun kapalı olduğunu belirten Yentür, şunları kaydetti:

"Ekiplerimizin yoğun mesaisi devam ediyor. Gece saatlerinde kara saplanarak mahsur kalan çok sayıda aracı kurtardık. Ambulansların hastalara ulaşabilmesi için sağlık ekipleriyle koordineli şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kapalı yolları en kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyoruz."

BİTLİS

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar ve tipi nedeniyle 10 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kurtkan, köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Karayolları ve belediyesi ekipleri de ana arterler ile ara yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

HAKKARİ

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, önceki gün etkili olan kar nedeniyle kent genelinde kapanan 62 yerleşim yeri yolundan 60'ı, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyü yolunda Karayolları ekiplerinin ana güzergahta çalışmaları sürerken, Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü köyünün Aktoprak mezrasında ise çığ riski nedeniyle çalışma yapılamadığı aktarıldı.

KARS VE ARDAHAN'DA 18 KÖY YOLUNA ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları kırsalda ulaşımı aksatıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Ardahan'da da kar yağışı nedeniyle 4 köyle ulaşım sağlanamıyor.

