Yaşam Bir anlık refleks kazayı böyle önledi!
Yaşam

Bir anlık refleks kazayı böyle önledi!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Bursa’da trafikte ilerleyen motosiklet sürücüsü, aniden önüne çıkan minibüsü son anda fark ederek manevra yaptı. Kıl payı atlatılan kaza anı kask kamerasına yansıdı.

Bursa’da şehrin en işlek caddelerinden birinde yaşanan tehlikeli anlar, saniyeler içinde felakete dönüşebilecekken sürücünün dikkati sayesinde ucuz atlatıldı.

 

Direksiyonu son anda sola kırdı

Olay, şehrin en işlek caddesinden meydana geldi. Herkesin 'eyvah' dediği anlarda motosiklet sürücüsünün dikkati ve refleksi kazayı önledi. Kask kamerasına yansıyan görüntülerde, yolunda ilerleyen motosikletli, kontrolsüz yola çıkan minibüsü fark etmesiyle direksiyonu sola kırdı. Kıl payı yaşanabilecek kaza atlatılırken, herkesin yüreği ağzına geldi.

