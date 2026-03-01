Eksi 4 derecede buz gibi cesaret!

Erzincan’da kar yağışı ve dondurucu soğuk kent genelini beyaza bürürken, üç arkadaşın buz tutmaya yüz tutmuş gölette yüzmesi görenleri hayrete düşürdü. Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü kentte, su sıcaklığının ise 0 derece olarak ölçüldüğü anlarda gölete giren üç arkadaş, sıra dışı deneyimleriyle dikkat çekti.

Soğuk havaya rağmen ilgi yoğun

Kent merkezine yakın bir noktada bulunan ve çevresi tamamen karla kaplanan gölet, beyaz örtüyle bütünleşerek görsel bir şölen sundu. Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken manzara, soğuk havaya rağmen bölgeye gelen vatandaşların da ilgisini topladı.

Soğuğa aldırış etmeyen Zafer Küçüksu, Cengiz Urtekin ve Emrah Karakoç, hazırlıklarını yaptıktan sonra gölete girerek yüzdü. Su yüzeyinde yer yer buz tabakalarının oluştuğu görülen gölette yüzen üç arkadaş, kısa süreli yüzmenin ardından sudan çıktı. Gerçekleşen yüzme etkinliği, drone kamerasıyla kayda alınarak göletin karla kaplı eşsiz manzarası gözler önüne serildi.

Soğuk havaya rağmen bu deneyimi yaşamak istediklerini belirten arkadaşlar, doğayla iç içe farklı bir anı biriktirdiklerini ifade etti.

Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntülerin oluştuğu gölet çevresi, hem cesur yüzücülerin hem de doğanın sunduğu manzaranın bir araya geldiği anlara sahne oldu.