ABD’nin "Yenilmezlik" balonu Bahreyn’de söndü: Hava savunma sistemleri tel tel dökülüyor!

Müzakere tiyatrosuyla dünyayı uyutan ancak İran’ın kararlı duruşuyla sarsılan ABD ve işgalci rejim, bu kez savunma sistemlerinin yetersizliğiyle yüzleşiyor. Özellikle Bahreyn’de bulunan ABD Beşinci Filo karargahı çevresine düşen mühimmatlar, bölgedeki müttefikler arasında endişeyi zirveye taşıdı.

Ucuz İHA’lar, milyarlık sistemleri deldi geçti

Operasyondan yansıyan en çarpıcı detay ise, yavaş hareket etmesine rağmen savunma hattını çocuk oyuncağı gibi aşan İran yapımı ŞAHDED tipi kamikaze İHA’lar oldu. Ukrayna’da makineli tüfeklerle dahi düşürülebilen bu İHA’ların, ABD’nin "en gelişmiş" dediği sistemlerin arasından süzülerek hedefe ulaşması, büyük bir zafiyet olarak kayıtlara geçti.

Savunma sistemleri yetersiz: Stoklar eriyor!

BBC’nin raporlarına göre ABD, bölgeye aceleyle THAAD ve Patriot sistemleri sevk etse de uzmanlar bu sistemlerin hem çok pahalı hem de sayıca yetersiz olduğunu vurguluyor:

Patriot yetmiyor: Ukrayna'nın elindeki 10'dan az Patriot bataryasının başkent Kiev'i bile korumaya yetmediği gerçeği, ABD'nin Orta Doğu'daki onlarca üssünü nasıl koruyacağı sorusunu akıllara getiriyor.

Stoklar tükenebilir: Eski Kraliyet Donanması Komutanı Tom Sharpe, İran'ın tüm kapasitesini hızlıca kullanması durumunda ABD'nin elindeki pahalı önleyici füzelerin kısa sürede tükenebileceğini ifade ediyor.

Dağınık kapasite: İran'ın füze ve İHA gücünün geniş bir alana yayılmış olması, bu tehdidin tamamen ortadan kaldırılmasını imkansız kılıyor.

İran’ın devasa cephaneliği ve savunma savaşları

Saldırılar öncesinde İran’ın elinde 2.000’den fazla kısa menzilli balistik füze ve sayılamayacak kadar kamikaze İHA olduğu tahmin ediliyordu. Rusya’nın ayda binlerce ürettiği ve İran’a teknik destek sağladığı bu teknoloji, bugün ABD’nin kendi evinden binlerce kilometre uzaktaki tedarik zincirini ve silah stoklarını ciddi bir sınava sokuyor.

Sonuç: Hava gücüyle zafer hayal

Uzmanlar, sadece hava saldırılarıyla bir rejimi yıkmanın veya kesin zafer kazanmanın imkansızlığına dikkat çekiyor. İran’ın elindeki gemisavar füzeleri ve insansız saldırı botları, ABD Donanması için de büyük bir tehdit oluşturuyor. Bahreyn gibi savunması zayıf noktaların hedef seçilmesi ise İran’ın sembolik ve stratejik bir hamlesi olarak görülüyor.