Dünya Hamaney’in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri! Hadi biri tamam da diğerine ne oluyor?
Dünya

Hamaney’in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri! Hadi biri tamam da diğerine ne oluyor?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İran dini lideri Hamaney, ABD ve İsrail'in saldırısında öldürülürken, iki ülkeden ortak görüntüler geldi. İsrailliler, Hamaney'in ölümünü kutlamaya başlarken, diğer ülkedeki sevince ise anlam verilemedi.

ABD- İsrail saldırılarının hedefinde olan İran lideri Ali Hamaney öldürüldü.

İran Devlet Televizyonu, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu. Yayın sırasında ekranda Kur'an-ı Kerim okunurken, Hamaney'in vefatına ilişkin anons yapıldı. Bakanlar Kurulu ise, Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edildiğini duyurdu.
Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran ve İsrail'den benzer görüntüler geldi. İsrailliler ve İran'da rejim karşıtı muhalifler kutlama yaptı.

1
