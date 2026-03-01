  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
25
Yeniakit Publisher
Mağaza gelirlerinde devlerle kapışıyorlar: İlk 20'de 3 Türk takımı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mağaza gelirlerinde devlerle kapışıyorlar: İlk 20'de 3 Türk takımı!

Futbol kulüpleri yalnızca oynadıkları futbolla değil elde ettikleri mağaza gelirleriyle de kıyasıya yarış halinde.

#1
Foto - Mağaza gelirlerinde devlerle kapışıyorlar: İlk 20'de 3 Türk takımı!

Çoğu takım, yıl boyu yaptıkları satışlarla milyonlarca euroluk gelir elde edebiliyor.

#2
Foto - Mağaza gelirlerinde devlerle kapışıyorlar: İlk 20'de 3 Türk takımı!

UEFA Finansal Durum Raporu'nun yayınlanmasıyla, mağazacılıktan en çok gelir elde eden 20 takım belli oldu.

#3
Foto - Mağaza gelirlerinde devlerle kapışıyorlar: İlk 20'de 3 Türk takımı!

Dünya devlerinin yer aldığı listede 3 Türk takımı da vardı.

#4
Foto - Mağaza gelirlerinde devlerle kapışıyorlar: İlk 20'de 3 Türk takımı!

İşte, o liste:

#5
Foto - Mağaza gelirlerinde devlerle kapışıyorlar: İlk 20'de 3 Türk takımı!

1-Barcelona (277 milyon euro)

#6
Foto - Mağaza gelirlerinde devlerle kapışıyorlar: İlk 20'de 3 Türk takımı!

2-Real Madrid (231 milyon euro)

#7
Foto - Mağaza gelirlerinde devlerle kapışıyorlar: İlk 20'de 3 Türk takımı!

3-Bayern Münih (189 milyon euro)

#8
Foto - Mağaza gelirlerinde devlerle kapışıyorlar: İlk 20'de 3 Türk takımı!

4-Manchester United (172 milyon euro)

#9
Foto - Mağaza gelirlerinde devlerle kapışıyorlar: İlk 20'de 3 Türk takımı!

5-Arsenal (151 milyon euro)

#10
Foto - Mağaza gelirlerinde devlerle kapışıyorlar: İlk 20'de 3 Türk takımı!

6-Liverpool (148 milyon euro)

#11
Foto - Mağaza gelirlerinde devlerle kapışıyorlar: İlk 20'de 3 Türk takımı!

7-Tottenham Hotspur (102 milyon euro)

#12
Foto - Mağaza gelirlerinde devlerle kapışıyorlar: İlk 20'de 3 Türk takımı!

8-Galatasaray (99 milyon euro)

#13
Foto - Mağaza gelirlerinde devlerle kapışıyorlar: İlk 20'de 3 Türk takımı!

9-Chelsea (95 milyon euro)

#14
Foto - Mağaza gelirlerinde devlerle kapışıyorlar: İlk 20'de 3 Türk takımı!

10-PSG (88 milyon euro)

#15
Foto - Mağaza gelirlerinde devlerle kapışıyorlar: İlk 20'de 3 Türk takımı!

11-Manchester City (85 milyon euro)

#16
Foto - Mağaza gelirlerinde devlerle kapışıyorlar: İlk 20'de 3 Türk takımı!

12-Fenerbahçe (72 milyon euro)

#17
Foto - Mağaza gelirlerinde devlerle kapışıyorlar: İlk 20'de 3 Türk takımı!

13-AC Milan (68 milyon euro)

#18
Foto - Mağaza gelirlerinde devlerle kapışıyorlar: İlk 20'de 3 Türk takımı!

14-Borussia Dortmund (63 milyon euro)

#19
Foto - Mağaza gelirlerinde devlerle kapışıyorlar: İlk 20'de 3 Türk takımı!

15-Juventus (56 milyon euro)

#20
Foto - Mağaza gelirlerinde devlerle kapışıyorlar: İlk 20'de 3 Türk takımı!

16-Inter (55 milyon euro)

#21
Foto - Mağaza gelirlerinde devlerle kapışıyorlar: İlk 20'de 3 Türk takımı!

17-Beşiktaş (50 milyon euro)

#22
Foto - Mağaza gelirlerinde devlerle kapışıyorlar: İlk 20'de 3 Türk takımı!

18-Newcastle United (40 milyon euro)

#23
Foto - Mağaza gelirlerinde devlerle kapışıyorlar: İlk 20'de 3 Türk takımı!

19-Ajax (38 milyon euro)

#24
Foto - Mağaza gelirlerinde devlerle kapışıyorlar: İlk 20'de 3 Türk takımı!

20-Celtic (36 milyon euro)/ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
