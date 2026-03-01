Mağaza gelirlerinde devlerle kapışıyorlar: İlk 20'de 3 Türk takımı!
Futbol kulüpleri yalnızca oynadıkları futbolla değil elde ettikleri mağaza gelirleriyle de kıyasıya yarış halinde.
Çoğu takım, yıl boyu yaptıkları satışlarla milyonlarca euroluk gelir elde edebiliyor.
UEFA Finansal Durum Raporu'nun yayınlanmasıyla, mağazacılıktan en çok gelir elde eden 20 takım belli oldu.
Dünya devlerinin yer aldığı listede 3 Türk takımı da vardı.
İşte, o liste:
1-Barcelona (277 milyon euro)
2-Real Madrid (231 milyon euro)
3-Bayern Münih (189 milyon euro)
4-Manchester United (172 milyon euro)
5-Arsenal (151 milyon euro)
6-Liverpool (148 milyon euro)
7-Tottenham Hotspur (102 milyon euro)
8-Galatasaray (99 milyon euro)
9-Chelsea (95 milyon euro)
10-PSG (88 milyon euro)
11-Manchester City (85 milyon euro)
12-Fenerbahçe (72 milyon euro)
13-AC Milan (68 milyon euro)
14-Borussia Dortmund (63 milyon euro)
15-Juventus (56 milyon euro)
16-Inter (55 milyon euro)
17-Beşiktaş (50 milyon euro)
18-Newcastle United (40 milyon euro)
19-Ajax (38 milyon euro)
20-Celtic (36 milyon euro)/ kaynak: haber7
