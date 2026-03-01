Erbil’deki ABD üssü vuruldu: Sadr, Hamaney için yas ilan etti

Iraklı silahlı gruplar, pazar günü Erbil’deki bir ABD üssünü hedef aldıklarını duyurdu. Bu sırada Irak güvenlik güçleri, bazı göstericilerin Yeşil Bölge’yi basarak ABD Büyükelçiliği’ne yönelmesini engelledi.

Operasyonun detayları

Iraklı silahlı gruplar, Erbil’e yönelik saldırının “nitelikli bir operasyon” olduğunu belirterek ABD üslerinin bir insansız hava aracı filosu ile hedef alındığını açıkladı. Bir kaynak ise Erbil Havalimanı çevresine bir İHA’nın düştüğünü bildirdi. ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon güçlerine ev sahipliği yapan Erbil Havalimanı yakınlarında pazar sabahı erken saatlerde güçlü patlama sesleri duyuldu.

Washington liderliğindeki uluslararası koalisyon güçlerinin cumartesi günü Erbil üzerinde patlayıcı yüklü çok sayıda roket ve insansız hava aracını düşürdüğü de belirtildi.

Irak’ta üç günlük yas

Öte yandan Şii lider Mukteda es-Sadr, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in ABD-İsrail ortak askeri saldırısında şehit edildiğinin açıklanmasının ardından pazar günü sabaha karşı Irak genelinde üç günlük yas ilan etti.