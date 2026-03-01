  • İSTANBUL
Trabzonspor gole ‘kafa’ yoruyor!
IHA Giriş Tarihi:

Trabzonspor gole ‘kafa’ yoruyor!

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon attığı 48 golün 15'ini kafa vuruşlarıyla kaydederek hava toplarındaki üstünlüğünü ortaya koydu. Bordo mavililerde Paul Onuachu kafa golleriyle de dikkat çekiyor.

#1
Foto - Trabzonspor gole ‘kafa’ yoruyor!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden Trabzonspor, söz konusu gollerin tamamını kafa vuruşlarıyla attı. Onuachu 1 ve Nwaiwu'nun 2 golüyle sahadan 3 puanla ayrılan Karadeniz ekibi, hava toplarındaki hakimiyet konusunda zirvede yer aldı. 48 gol atan Karadeniz ekibinin 15 kafa golüyle hava toplarındaki etkinliği, takımın en önemli kozlarından biri oldu.

#2
Foto - Trabzonspor gole ‘kafa’ yoruyor!

Trabzonspor'un hava toplarındaki üstünlüğünün en önemli etkenlerinden biri ise takımın Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu oldu. 2.01 metrelik boyuyla Nijeryalı golcü ligde 18 golle krallık yarışında zirvede yer alırken, söz konusu gollerin 7'sini kafayla ağlara gönderdi. Onuachu, 5'i penaltı olmak üzere 11 golü de ayakla attı.

#3
Foto - Trabzonspor gole ‘kafa’ yoruyor!

Onuachu'nun ardından bu alanda Augusto, golcü oyuncuyu takip etti. Brezilyalı oyuncu 4 kafa golüyle takımına katkı verirken, devre arası takıma katılan Nijeryalı futbolcu Nwaiwu 2, Stefan Savic ve sezon içinde takımdan ayrılan Sikan da 1'er kez kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.

#4
Foto - Trabzonspor gole ‘kafa’ yoruyor!

Uzun boylu ve fiziksel olarak güçlü oyuncularını etkili kullanan Trabzonspor, özellikle duran toplarda ve kenar ortalarında rakip savunmalara zor anlar yaşattı.

#5
Foto - Trabzonspor gole ‘kafa’ yoruyor!

Hava toplarındaki bu üstünlük, skorlara da yansıdı. Bordo-mavililer birçok maçta kilidi açan ya da sonucu belirleyen golleri kafa vuruşlarıyla buldu.

