Terörirst İsrail polisi, askerin silahını almaya çalışan bir İsrailliyi vurdu

Terörist İsrail polisi, ülkenin güneyindeki Askalan'da (Aşkelon) bir güvenlik personelinin silahını almaya çalışan İsraillinin ateş açılarak etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İşgalci İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Askalan'da bir askerin silahını almaya çalışan kişiyi ateş açarak etkisiz hale getirdi.

Polis daha sonraki açıklamasında, söz konusu kişinin İsrail vatandaşı bir Yahudi olduğunu açıkladı ancak bu kişinin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

İşgalci İsrail ordusu, bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil ve Beytüllahim kentlerinde iki Filistinli kadını ateş açarak öldürmüştü. El-Halil kentindeki Filistinli kadının bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilirken Beytüllahim'deki kadının silahsız olduğu ve askerlerin bulunduğu noktaya yaklaştığı sırada vurulduğu belirtilmişti.

Terörist İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine dün ve bugün iki ayrı baskın düzenlemiş, dünkü baskında bir Filistinliyi öldürmüştü. Baskınlarda, onlarca Filistinli de yaralanmıştı.

İşgalci İsrail'de sonuncusu perşembe akşamı Tel Aviv'de olmak üzere, üç hafta içinde üçü silahlı dört ayrı saldırıda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti.