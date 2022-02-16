Teröre son darbeyi birlikte vuralım

HDP’nin oğlunu alıkoyarak zorla terör örgütü PKK’ya teslim etmesi üzerine Hacire Akar’ın HDP Diyarbakır İl Binası önünde başlattığı oturma eylemi ile oğluna kavuşmasından etkilenen ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı evlat nöbeti 898’inci gününe girdi. HDP ve PKK’nın tehditlerine, dondurucu soğuk ve salgına rağmen nöbetlerini kesintisiz sürdüren ailelerin sayıları her gün artarak 261’e ulaştı.

18 Şubat’ta eylemlerinin 900’üncü gününe girecek olan aileler, Akit aracılığıyla bütün Türkiye’ye birlik çağrısı yaptı.

Gelin köklerini kazıyalım

Oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir, “Ne için buradayız? Evlatlarımızı çalan terör örgütüne ve siyasi uzantısına karşı mücadele ediyoruz. Mücadeleye başladığımız ilk günden beri tüm Türkiye bize destek verdi. Devlet büyüklerimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Halkımızdan yanımıza gelip desteklerini bizzat sunanlar oldu. Gelemeyenlerin de biliyoruz ki duaları bizimle. Allah herkesten razı olsun. Halkımızı evlat nöbetinin 900’üncü gününde sesimize ses olmaya, feryadımıza ortak olmaya davet ediyoruz. Gelin hep beraber bu teröristlerin kökünü kazıyalım. Evlatlarımızı zorla götürdükleri dağdan geri getirelim istiyoruz. Tüm insanları bu hainlere karşı tek ses olmaya davet ediyoruz” dedi.

HDP’yi de PKK'yı da yıkacağız

7 yaşında dağa götürülen oğlu Enes için mücadele eden anne Çiğdem Adak da, “Anneler olarak yıllardır buradayız. Virüsten korkmadık. HDP’den, PKK’dan korkmadık. Evlatlarımız için mücadele ettik. Devletimizden Allah razı olsun bu hainleri tek tek yok ediyor. Biz de buradan o mücadeleye destek olmaya ve evlatlarımızı geri almaya çalışıyoruz. Her geçen gün sayımız artıyor, onların sayısı azalıyor. Şimdi biz de devletimizin verdiği mücadeleye, bizim verdiğimiz mücadeleye destek olmaları için bütün halkımızı tek ses olmaya davet ediyoruz. Birlikte HDP/PKK’yı yıkacağız. Gelin hep beraber bu hainlere son darbeyi vuralım” dedi.

17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Eren için eylem yapan anne Fadime Aksu da hiç bir annenin evladını almadan buradan gitmeyeceğini söyledi. HDP ile terör örgütü PKK'ya lanetler okuyan Aksu, artık hiçbir çocuğu kaçıramamalarının bile eylemin büyüklüğünü gösterdiğini, herkesin bu kutsal mücadeleye destek olmasını istedi.

Oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın ise 7 yıldır evladından haber alamadığını belirterek,”14-15 yaşındaki çocukları dağa götürdükten sonra kendi çocuklarınızın yüzüne nasıl bakabiliyorlar acaba? Herkese bunların iç yüzünü gösterdik. Bu bile bizim için büyük başarı. Milletimizden bu hainlere karşı bize destek olmasını istiyoruz” dedi.