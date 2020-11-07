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Gündem Teröre geçit yok! Diyarbakır’da PKK yandaşı 26 öğretmene gözaltı
Gündem

Teröre geçit yok! Diyarbakır’da PKK yandaşı 26 öğretmene gözaltı

Diyarbakır’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda, halen görevde olan 26 öğretmen gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 14:34:00 -
Teröre geçit yok! Diyarbakır’da PKK yandaşı 26 öğretmene gözaltı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK’ya müzahir görüşte olup, halen İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunda ve özel eğitim-öğretim kurumlarında görev yapan, örgütsel eylem, etkinliklere katılım yaptığı tespit edilen, haklarında ihbar, açık teşhis bulunan, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan aramalarda ele geçirilen materyallerde parmak izi tespit edilen şüphelilerin yakalanabilmesi ve suç unsuru malzemelere ulaşılabilmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkartılan 29 şüpheliden 26’sı yakalandı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan şüpheliler emniyette götürülürken, ev ve iş yerlerinde aramalar sürüyor.

Terör operasyonları

Öte yandan; Ankara merkezli 8 ilde, terör örgütü PKK/KCK bünyesinde faaliyet gösteren bilgisayar korsanlarına (hacker) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliden 6’sı gözaltına alındı. Adana’da ise terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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