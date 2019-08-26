Teröre destek kayyım sebebi

HDP’li Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine yapılan kayyım atamaları başta bölge halkı olmak üzere ülkenin tamamında olumlu yankı buldu. Halktan oy almalarına rağmen teröristlerin hizmetine giren, kamuya hizmet etmesi gereken imkanları bölge insanının hayatını zindana çeviren alçakların emrine sunan üç HDP’li belediye başkanının görevde el çektirilmesi, terörle arasına mesafe koymayan siyasi figürlere de ‘sadece millete hizmet edin’ mesajı oldu.

Başka partilerde belediye başkanlığı yapmalarına rağmen terör örgütü PKK’ya destek veren söylem ve icraatlarda bulunan isimlerin de yanlıştan dönmeleri için uyarı niteliği taşıdı. Konu ile ilgili Akit’e konuşan siyasiler, kayyımı oluşturan siyasi zeminin teröre destek vermek olduğuna dikkat çekti.

HDP-PKK ilişkisi sorgulanmalı

Akit’e konuşan Güvenlik Uzmanı Dr. Eray Güçlüer, şu değerlendirmede bulundu: “Kayyım meselesinin özünde HDP’nin PKK ile olan ilişki yatar. HDP-PKK ilişkisi sürdüğü müddetçe, örgüte hizmet edenler olduğu sürece mutlaka kayyım atamaları devam edecektir. Burada sorgulanması gereken HDP-PKK ilişkisidir. Başka partilerden bir sürü isim bu kişilerin değirmenine su taşıyor. HDP’ye yancı olan, PKK’nın ideolojik anaforunda kaybolan partiler var. Bunlarda bu işin siyasal zemini oluşturan, kayyımın ortaya çıkmasının siyasal zemini oluşturan önemli aktörler. Dünyanın hiçbir ülkesinde teröre müsamaha gösterilmez. Fransa’ya gidin de Korsika Ulusal Kurtuluş Cephesine destek olan bir parti bulun. Demokrasi üzerinden topluma dayatma yapanlara gereken dersi halk verdi. Hangi partiden oldukları hiç önemli değil. Teröre destek verildiği sürece kayyımın siyasi zemini oluşmuş olur.”

Suç varsa ceza da var

Hukukçu Hasan İlter de şunları ifade etti: “Teröre destek verenin siyasal olarak nerede bulunduğunun önemi yoktur. Hangi partiden olursa olsun, teröre destek varsa devlet hukuk içerisinde gerekeni yapar. Daha önce yapmıştır yine yapar. Devletin hukuksuzluklara göz yumması mümkün değildir. Hangi parti olursa olsun, teröre destek varsa kayyım zemini oluşmuş olur. Dünyanın hiçbir ülkesinde de durum farklı değildir. Devlet teröre müsamaha gösteremez. Kimden ve hangi partiden gelirse gelsin, şartlar oluştuğunda müdahale eder.”