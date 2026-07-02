  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tugay, “AK Parti’ye katılacak’ iddialarına cevap verdi Sosyete hem geçiyor hem ağlıyor! 1500 TL’lik lahmacuna var köprüye yok UCLG Başkanlığına seçilmişti! Altay: Mazlum coğrafyaların sesi olacağız Ömer Çelik'ten katil Netanyahu sürüsüne ayar: Elinizdeki kanla insanlık dersi veremezsiniz Trump’ın İran planı ifşa oldu: 18 Ağustos’ta kıyamet kopabilir! Yunan basını, hezeyanları manşete taşıdı: Neoconcu Rubin Atina’nın tek umudu! CHP’de butlan kavgası sokağa taştı! Görevden alınan il başkanı, CHP üyesini taksiden indirip dövdü Rakibi terörist Netanyahu'yu bombaladı: ‘İnanmayın yalan söylüyor’ Özgür Özel’e ‘gelme’ deyip kapıyı kapattılar! ‘Alevileri istismar ettiğiniz yeter’ Hakan Fidan'dan Netanyahu'ya sert tepki
Sağlık Tıbbi Ürünler Yönetmeliği Resmî Gazete’de yayımlandı
Sağlık

Tıbbi Ürünler Yönetmeliği Resmî Gazete’de yayımlandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Tıbbi Ürünler Yönetmeliği Resmî Gazete’de yayımlandı

Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile bu ürünlerin etkililik, güvenlilik ve kalite standartları ile ruhsatlandırma süreçlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenleme ile geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin etkililik, güvenlilik ve kalite bakımından taşıması gereken standartlar ile ruhsatlandırma süreçlerinde uygulanacak usul ve esaslar belirlendi.

Düzenleme ile geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin etkililik, güvenlilik ve kalite açısından taşıması gereken standartlar ile ruhsatlandırma süreçlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler (GBTÜ) geleneksel kullanımı ve etkisi bilimsel verilerle kanıtlanmış beşeri tıbbi ürünlerdir. Bir bitkisel ürünün geleneksel bitkisel tıbbi ürün olarak kabul edilebilmesi için Türkiye’de veya Avrupa Birliği ülkelerinde en az 15 yıl, diğer ülkelerde ise en az 30 yıl süreyle kullanılmış olması gerekmektedir. Bu süreye dayalı deneyimle ürünün belirtilen şartlarda etkili ve güvenli olduğunun kabul edilmesi ‘geleneksel kullanım’ olarak ifade ediliyor. Yeni yönetmelik ile GBTÜ tanımları Avrupa Birliği (AB) mevzuatıyla uyumlu olacak şekilde güncellendi.

GBTÜ’LERDE REKLAM, TANITIM VE ÜRETİM SÜREÇLERİNDE YENİ KILAVUZ DÜZENLENECEK

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından, GBTÜ’lere yönelik reklam ve tanıtım faaliyetlerinin usul ve esaslarını belirleyecek kılavuz ile bu ürünlere özgü İyi İmalat Uygulamaları (GMP) kılavuzunun hazırlanmasına yönelik çalışmalar hız kazanacak. Söz konusu kılavuzların yayımlanmasıyla birlikte, ürünlerin üretiminden, reklam ve tanıtımına kadar tüm süreçlerin kalite, güvenlilik ve etik ilkeler doğrultusunda düzenlenmesi hedeflenecek.

TIBBİ BİTKİ MONOGRAFLARI REFERANS ALINACAK

Ruhsat başvurularında kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan tıbbi bitki monografları referans olarak kabul edilecek. Bu monograflar; bitkinin adı, kullanılan kısmı, endikasyon, doz ve kullanım şekli, güvenlilik uyarıları ve etkileşimler gibi temel bilgileri içerecek. Yayımlanan yönetmelik ile birlikte geleneksel bitkisel tıbbi ürünlere yönelik başvuru sistemi daha kapsayıcı hale getirilecek. Farklı kullanım geçmişleri ve bilimsel veriler dikkate alınarak başvuru türleri çeşitlendirilecek ve böylelikle kaliteli, etkili ve güvenli Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünlerin sayısının artırılması amaçlanacak.

Geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerde ruhsatlı ürün sayısının artması bekleniyor

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış geleneksel bitkisel tıbbi ürünlere ilişkin güncel liste, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun resmî internet sitesi olan “www.titck.gov.tr” üzerinden kamuoyu ile paylaşılacak. Halihazırda 45 adet ürün ruhsatlandırılmış olup, yeni yönetmelik ile getirilen düzenlemeler sayesinde başvuru ve değerlendirme süreçlerinin daha etkin hale gelmesi ve bu sayının ilerleyen dönemde artması öngörülüyor.

Hobi bahçeleri yasağı Resmi Gazete'de!
Hobi bahçeleri yasağı Resmi Gazete'de!

Gündem

Hobi bahçeleri yasağı Resmi Gazete'de!

Sayıştay Başkanlığına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Sayıştay Başkanlığına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Gündem

Sayıştay Başkanlığına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de
Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de

Gündem

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23