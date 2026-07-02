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Spor Beşiktaş Roma'nın 10 numarasını alıyor!
Spor

Beşiktaş Roma'nın 10 numarasını alıyor!

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Beşiktaş Roma'nın 10 numarasını alıyor!

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Serdal Adalı yönetimi, listeye yeni bir ismi ekledi.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Serdal Adalı yönetimi, listeye yeni bir ismi ekledi.

Gazeteci Fırat Günayer'in haberine göre Beşiktaş, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen yıldız futbolcu Lorenzo Pellegrini'yi transfer listesine ekledi.

BONSERVİSİ ELİNDE

Roma altyapısında yetişen Lorenzo Pellegrini, 2015'te 1.25 milyon Euro karşılığında Sassuolo'ya transfer olmuş, 2 yıl sonra 10 milyon Euro'ya Roma'ya geri dönmüştü. 30 yaşındaki İtalyan futbolcu, sözleşmesinin sona ermesiyle Roma'ya veda etti.

7 GOL 4 ASİST

2025/26 sezonunda Roma formasıyla 33 maça çıkan Lorenzo Pellegrini, 1989 dakika sahada kaldı. İtalyan on numara, 7 kez rakip fileleri havalandırdı, 4 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi.

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