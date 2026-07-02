Ezber bozan araştırma! Manuel mi yoksa otomatik mi
Araba alırken sadece rahatlığı düşünüp otomatik vites tercih edenleri şaşırtacak araştırma nörobilim dünyasından geldi.
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Araba alırken sadece rahatlığı düşünüp otomatik vites tercih edenleri şaşırtacak araştırma nörobilim dünyasından geldi.
Otomotiv sektörü büyük bir hızla elektrikli ve otomatik vitesli modellere yönelirken, nörobilim alanından düz vites tutkunlarının yüzünü güldürecek müjdeli bir haber geldi. Ünlü bir Japon nörobilimcinin yürüttüğü son araştırma, manuel araç kullanmanın zihni dinç tutmada ve bilişsel yetenekleri korumada kritik bir rol üstlendiğini ortaya koydu.
Nintendo'nun efsane isminden ezber bozan araştırma Tüm dünyada büyük yankı uyandıran Nintendo "Brain Training" (Beyin Egzersizi) oyununun arkasındaki dahi isim olan Profesör Ryuta Kawashima, beyin sağlığı üzerine çok konuşulacak bir çalışmaya imza attı.
Japonya merkezli Best Car yayınında paylaşılan detaylara göre, manuel vitesli otomobil kullanmak sürücülerin prefrontal korteksini doğrudan harekete geçiriyor.
Otomatik vitesin sunduğu tekdüze sürüşün aksine, düz vitesli bir aracı yolda tutmak çok daha karmaşık bir zihinsel süreç istiyor. Sürücünün yol şartlarına göre en doğru vitesi hesaplaması, debriyaj ile gaz arasındaki o hassas dengeyi kurması ve milisaniyeler içinde motor devrini ayarlaması gerekiyor.
Zihin için adeta bir spor salonu etkisi Yayımlanan rapora göre, manuel sürüş esnasında beynin maruz kaldığı bu kesintisiz uyarılma hali, zihinde adeta bir kas egzersizi etkisi oluşturuyor. Nasıl ki spor yapmak vücut kaslarını güçlendiriyorsa, manuel otomobil kullanmak da beyin hücrelerini koruyarak güçlendiriyor. Bu durum, uzun vadede daha keskin bir bilişsel performansa ve daha sağlıklı bir ruh haline zemin hazırlıyor.
Lüks ve performans dünyasında manuel vites efsanesi geri dönüyor Günümüzde yollardaki araçların büyük bir kısmı otomatik veya elektrik motorlu. Bu yüzden piyasada üç pedallı bir otomobil bulmak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Ancak bu tablo, düz vitesin tamamen tarih olacağı anlamına gelmiyor. Tam aksine, sürüş tutkusunu merkeze alan lüks hiper otomobil pazarında manuel şanzımana doğru güçlü bir dönüş yaşanıyor.
Pagani Utopia ve Aston Martin Valour gibi ultra lüks modellere şanzıman üreten Hewland Engineering şirketinin Genel Müdürü Andy Morley, Top Gear dergisine yaptığı açıklamalarda pazarın geleceğine dair çarpıcı detaylar paylaştı.
Morley, durumu şu sözlerle özetliyor: "Tam 5 yıl önce geleceğin tamamen elektrikli ve otomatik araçların elinde olacağını düşünüyorduk. Fakat bugün geldiğimiz noktada, yüksek performanslı araçlar için 6'dan fazla aktif manuel şanzıman projesi yürütüyoruz. Üstelik bu ilginin geçici bir heves olduğuna dair en ufak bir belirti yok."
Morley'e göre seri üretim pazarı kaçınılmaz olarak elektrikli modellere teslim olacak. Ancak gerçek bir sürüş deneyimi arayan o kemikleşmiş kitle sayesinde, geleneksel manuel vitese olan talep her geçen gün artmaya devam edecek.
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