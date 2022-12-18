Terörden temizlenen Gabar'dan resmen petrol fışkırıyor!

Türkiye, son dönemde enerji alanında yaptığı çalışmalarla yüzleri güldürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın petrol keşfi müjdesi verdiği Şırnak Gabar'da hummalı bir çalışma var.

Artık terörle değil petrolle anılıyor

Gabar Dağı, yıllarca terörle ve teröristlerin barınma alanları olarak anıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başarılı operasyonlarıyla artık terörle değil petrol rezerviyle isminden söz ettiriyor. 2022 yılında dünyada yapılan ilk 10 petrol keşfinden birisi Gabar'da yapıldı. TRT Haber ekibi Gabar'a çalışmaları görüntüledi.

Günlük 5 bin varillik üretim yapılıyor

Müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıkladı ve "Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik" ifadelerini kullandı.

Keşfedilen rezervin değerinin yaklaşık 12 milyar doları bulduğu ve hali hazırda 5 kuyudan yüksek kalitede günlük 5 bin varillik üretimin yapıldığı saha görüntüledi.

Esma Çevik'in adı verildi

Yaklaşık 5 kuyudan sondaj operasyonu yapıldı ve üretime dahil edildi. Günlük 5 bin varil günlük üretimin yapıldığı tesiste, 2023 yılında 10 kuyuda üretime geçilmesi hedefleniyor. Tesiste sondaj faaliyetleri aralıksız sürüyor. Lokasyon çalışmalarının devam ettiği bölgede, çalışanlar yoğun bir faaliyet yürütüyor. Alana Şehit jandarma Esma Çevik'in adı verildi.