  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan uyarı: Yol ver hayata!
Sörloth yola çıktı geliyor!
İstanbul'a dönüşte Karabük kilit!
Tokyo'da Tarihi Başarı
Gündem Terörden arındırılan o dağın güzellikleri doğaseverler yoğun ilgi gösteriyor
Gündem

Terörden arındırılan o dağın güzellikleri doğaseverler yoğun ilgi gösteriyor

Terörden arındırılan Cilo Sat Dağları'ndaki güzellikler doğaseverleri cezbetti! Binlerce ziyaretçi akın etti

Yeniakit Publisher
2021-07-24 16:33:00 -
Terörden arındırılan o dağın güzellikleri doğaseverler yoğun ilgi gösteriyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki, terörden arındırılan Sat Buzul Gölleri, normalleşme süreciyle doğaseverlerin uğrak yeri oldu. 

Türkiye'nin birçok ilinden gelen yaklaşık 2 bin 500 doğasever, bölgeyi ziyaret etti. Dağcılar ve doğaseverler, doğal güzelliklere hayran kaldıklarını vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararla 'Milli Park' ilan edilen 3 bin 500 rakımlı İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları, normalleşme süreciyle yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay