0553 313 94 23

Terörden arındırılan bölge hem huzura hem hizmete kavuştu

Muş'ta güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden temizlenen kırsal alanlardaki köyler, başta yol ve su olmak üzere birçok hizmete kavuştu- İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür:- "Operasyonların ardından bölgeye huzurun gelmesiyle devlet olarak buraya hizmetleri yoğunlaştırdık. Vatandaşımızın dönüşüne kolaylık sağlıyoruz"- Ulukaya köy muhtarı Tahsim Tetik:- "Yapılan bu çalışmaların ardından köye dönüşler daha da hızlanacak"

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:36
Terörden arındırılan bölge hem huzura hem hizmete kavuştu

MUŞ (AA) - Muş'ta güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden temizlenen kırsal alanlardaki köyler, alt yapı hizmetlerine kavuştu.

PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle 1993'te boşalan köyler, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla birçok hizmetle tanıştı.

Güvenlik güçlerince sürdürülen başarılı operasyonlarla teröristlerden arındırılan köylere vatandaşların tekrar yerleşmeye başlamasıyla, İl Özel İdaresi tarafından yol ve su çalışması da yoğunlaştı.

Bu kapsamda ilçeye 85 kilometre mesafedeki Ulukaya köyüne su şebekesi ulaştıran ekipler, köy yolunu da asfaltladı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla bölgenin huzur ortamına kavuştuğunu söyledi.

Huzur ve güven ortamıyla beraber kamu hizmetlerinin de bölgeye geldiğini ifade eden Yentür, "Terör nedeniyle büyük şehirlere göç eden vatandaşlarımız, köylerine geri dönmeye devam ediyor. Operasyonların ardından bölgeye huzurun gelmesiyle devlet olarak buraya hizmetleri yoğunlaştırdık. Vatandaşımızın dönüşüne kolaylık sağlıyoruz. Yıllar önce köyünü terk edenler artık ana, baba toprağı olan köyüne, mezrasına dönüyor." diye konuştu.

Bu yıl 52 milyon lira yatırım yaptıklarını anlatan Yentür, "Yol ağımızda yaklaşık 200 kilometre asfalt, 400 kilometre stabilize ve 105 bin metre kar parke kaplaması yaptık." ifadelerini kullandı.

Ulukaya köy muhtarı Tahsim Tetik de 15 yıl aradan sonra köylerine dönmenin sevincini yaşadıklarını ifade ederek, "Yıllar sonra vatandaşlar tekrar köye dönerek, yeniden tarım ve hayvancılık yapmaya başladı. Yolumuz da asfaltlandı. Onun için çok mutluyuz. Yapılan bu çalışmaların ardından köye dönüşler daha da hızlanacak." şeklinde konuştu.

Bölge halkının terörden çok çektiğini kaydeden Tetik, "1990 yılında ağabeylerimle Muş'tan gelirken teröristler yolumuzu kesti. İki ağabeyimi şehit ettiler. Bunu unutmak mümkün değil. Buna rağmen şu anda huzur var. İnşallah böyle devam edecek." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 15:36
  1. asfalt
  2. Muş
  3. yol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çorum'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
    1. Çorum'da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    2. FETÖ'nün kritik ismi yeniden gözaltına..
    3. NUN Okulları iki takımıyla..
    4. Tarihi Osmanlı konağı kadın ve..
    5. Tek parmağıyla yazdığı üçüncü kitabını..
    6. Sakarya’da çıkan yangında bir ev ve..
    7. Büyükşehirde Sağlık Turizmi..
    8. Dünya Güreş Şampiyonası
    9. Başkan Tanış’tan mahalle ziyaretleri
    10. Başkan Cabbar: “Ekmeğe saygı bizim..
    11. Göğüs kabartan Yeni Türkiye..
    12. Milas’ta orman yangını
    13. Karatede Malatya adına büyük başarı
    14. ’Emine Bulut’lar ölmesin’ diye ilk..
    15. Didim Cemevi’nden aşure hayrı
    16. Malatyalı hakemlerden sezon açılışı
    17. Koşarak yola çıkan lise öğrencisi..
    18. Kapanla durdurulan hırsızlık..
    19. Erciyes’e mevsimin ilk karı yağdı
    20. Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı
    21. Eş durumu tayini nasıl yapılır? MEB..
    22. Çanakkale’de 3.1 büyüklüğünde deprem
    23. CHP ve İyi Parti arasında kriz büyüyor
    24. Diyarbakır’daki annelere Samsun’dan..
    25. Ayçiçeği üreticileri ücretlerden..
    26. Okçuluk: Türkiye Şampiyonası ve..
    27. ABD'de ölen doktorun evinde 2 binden..
    28. Başkan Say, AK Parti..
    29. 14 ayrı yağma ve tehdit suçundan..
    30. Nevşehir Belediyesi altyapı ve üstyapı..
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...