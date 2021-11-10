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Dünya Terör yandaşlarından SİHA protestosu
Dünya

Terör yandaşlarından SİHA protestosu

Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Kamışlı’da SİHA’larla yapılan operasyonlar terör yandaşları tarafından protesto edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 22:47:00 -
Terör yandaşlarından SİHA protestosu

Münübe Yılmaz

Türk askerinin nokta operasyonlar yaptığı Kamışlı'da SİHA’lar terör yandaşları tarafından protesto edildi. Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan terör bölgesinde son olarak biri sözde lider 3 teröristin daha SİHA’larla etkisiz hale getirilmesi, YPG/PYD sempatizanlarını adeta çileden çıkardı. Bölgede güven ve huzuru sağlayan Mehmetçiğe tahammül edemeyen terör işbirlikçileri, Türk askerlerinin Kamışlı’dan çıkmasını istedi. Kamışlı’da geçtiğimiz eylül ayında da kırmızı bültenle aranan sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Haydar Varto kod isimli Engin Karaaslan öldürülmüştü.

 

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