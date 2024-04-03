Terör yandaşları binayı bastı İstanbul Adliyesi’nde Abdullah Zeydan provokasyonu
Terör örgütü iltisakı nedeniyle adaylıktan diskalifiye olan Abdullah Zeydan içi DEM'liler İstanbul Adliyesi'ni bastı. Adliye baskınına terör örgütü PKK'lıların avukatlarının da katıldığı gözlemlendi.
DEM Partisi destekçileri, İstanbul Adliyesi'ni basarak Abdullah Zeydan'a destek verdiler. Adliye baskını sırasında terör örgütü PKK'ya bağlı avukatların da bulunduğu gözlendi. Polis, DEM Partisi mensuplarının neden olduğu kargaşayı dağıtmak için müdahale etti.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde Adalet Nöbeti tutmak isteyen avukatlar, çevik kuvvet polisi tarafından engellendi.
4 AVUKATA GÖZALTI
Adliyede eyleme yapılan polis müdahalesinde 4 avukatın gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan avukatlar arasında İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin ile Adalet Nöbet'lerini organize eden avukat Kemal Aytaç'ın da olduğu öğrenildi.
Ne olmuştu?
Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı olup, seçimi kazanan DEM'li Zeydan'ın başkanlığa yeterli olmadığı mahkeme kararıyla sabitlendi. Bu sebeple Van’daki yerel seçimlerde 2. Parti olan AK Parti adayı belediye başkanlığı görevine getirildi.
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