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Terör sevicilerin şehit cenazesinde yeri yok

Akit’e özel açıklamalarda bulunan Aylar, “Şehit cenazelerine terör örgütleri ve onların uzantılarıyla arasına mesafe koyan herkes, şehitlerimizin cenaze törenlerine katılabilir” dedi.

06 Haziran 2019 Perşembe 13:07
Terör sevicilerin şehit cenazesinde yeri yok

 Oğuzhan Gültekin 

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, gündeme ilişkin Akit’e özel açıklamalarda bulundu.

TSK’nın Münbiç başta olmak üzere; Tel Rıfat, Minnag Havaalanı ve Fırat’ın doğusuna düzenlenmesi planlanan harekatın Türkiye için önemine ilişkin konuşan Aylar, “Türkiye eski Türkiye değil ve bu hamleler beka sorunumuzu ortadan kaldıracak olan geç kalınmış adımlardır. Sonuna kadar destekliyorum. İhtiyaç olduğu anda bir gazi olarak gönüllü olup operasyonlara katılıp, kahraman Mehmetçiklerimizle omuz omuza savaşmaya hazırım” şeklinde konuştu.

Son teröriste kadar devam 

Pençe Harekatını ve son zamanlarda Doğu ve Güneydoğu’da yapılan operasyonlarda güvenlik güçlerimizin başarısını değerlendiren Aylar, şunları dile getirdi: “Özellikle 15 Temmuz sonrasında PKK ile olan mücadelemiz tarihimizin en başarılı dönemini yaşıyor. Devletimizin savunma ve silah sanayisinde yapmış olduğu yatırım ve hamlelerle teröristlere göz açtırmıyor, hainler başlarını mağaralardan çıkaramıyorlar. Başarı oranımız da artarak devam ediyor. Terör örgütlerinin sadece isimleri değişir, misyonları ve hedefleri bellidir. Onlarda bilirler ki bu necip millet, o hainlere bu vatanın tek karışını vermez. Terör örgütüyle yürütülen bu kararlı mücadele için devlet büyüklerimize milletimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz.

Şehit haberleri

Aylar, şöyle devam etti: “Şehit haberleri elbette bizleri derinden üzüyor ancak vatan yürekli yiğitlerin bağımsızlığımızın nişanesi olan al bayrağımıza sarılı gelen tabutları bize gösteriyor ki; Devletimiz terör örgütlerinin tasmalarını elinde tutan devletler ve baronların hoşuna gitmeyen işlere imza atıyor. Devletimizin terör örgütleriyle olan mücadelesine baktığınız zaman göreceksiniz ki, Türkiye ne zaman atılım yapsa gündem değiştirecek terör eylemleri meydana geliyor. Çünkü örgütlerin arkasındakiler millet olarak bizleri çok iyi tanıyorlar. Canımızı acıtacak noktaları çok iyi biliyorlar. Şunu bilsinler ki bizim terör örgütleriyle mücadelemiz son damla kanımıza kadar sürecektir. Yılmadan yıkılmadan, bıkmadan usanmadan hainlerle olan haklı mücadelemize devam edeceğiz. Bunu da sadece devletimizi milletimiz için değil, tüm dünya mazlumları ve İslam alemi için nihayete erdireceğiz. Bir şehitte aynı, bin şehitte. Vatan, hesapsız kitapsız sevilir, uğruna verilen can da sayılmaz, dökülen kan da!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve siyasilerin şehit cenazelerine katılmasına ilişkin de konuşan Aylar, sözlerini şöyle tamamladı: “Şehit cenazeleri kimsenin tekelinde değildir. Buradan bakıldığı zaman şunu net bir şekilde söyle bilirim ki; terör örgütleriyle, onların uzantılarıyla arasına mesafe koyan herkes şehitlerimizin cenaze törenlerine katılabilirler. Şu gelsin, bu gelmesin kimsenin haddi değildir. Toplumun her kesiminden katılım sağlanması bizim birliğimizin ve gücümüzün göstergesidir.

Kılıçdaroğlu mesafe koymalı

Son dönemlerde yaşananlara gelecek olursak Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı tasvip etmiyoruz, bunu daha öncede çeşitli haber kaynaklarında dile getirdim. Ancak Kılıçdaroğlu bu tepkilerden kurtulmak istiyorsa, örgütle, örgütün siyasi uzantılarıyla arasına mesafe koymalı ve teröristlere net bir şekilde ‘terörist’ diyebilmeli. Aynı zamanda CHP içinde vaktiyle terör örgütleriyle bağlantısı olan herkesi tasfiye etmeli. Kılıçdaroğlu bunları yaptığında, başta şehit yakınları ve bu millet Kılıçdaroğlu’na hak etmiş olduğu saygıyı her alanda gösterecektir.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 13:07
  1. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar
  2. Akit
  3. TSK
  4. Münbiç
  5. Tel Rıfat
  6. Minnag Havaalanı
  7. Pençe Harekatı
  8. PKK
  9. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu

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