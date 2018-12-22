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Terör sevicileri korku sardı!

ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından senatör Lindsey Graham, Trump'a çağrı yaptı. Graham, Trump'a kararını tekrar gözden geçirmesini tavsiye ederken, Türkiye'nin olası operasyonu hakkında da küstah ifadelerde bulundu.

22 Aralık 2018 Cumartesi 19:21
Terör sevicileri korku sardı!

ABD'nin Suriye'den çekilmesi sonrası Twitter'dan açıklamalar yapan senatör Lindsey Graham, Trump'a kararını gözden geçirmesi önerisinde bulunurken, terör örgütü PKK/YPG'nin vurulması halinde sorumlunun Türkiye ve Erdoğan olacağını belirtti.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı alması hem dünyada hem de Amerika'da şok etkisi yapmış durumda. ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı karara ülkesinden ise tepkiler yükseliyor. Bunun en son örneği cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham...

'Selman ile Başkan Erdoğan'ı yanyana koyacakmış'

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalar yapan Graham, Trump'a kararını tekrar gözden geçirmesini tavsiye ederken, Türkiye'nin olası operasyonu hakkında da küstah değerlendirmelerde bulundu. Terör örgütü PKK/YPG'ye arka çıkan sözlerinde Graham, eğer operasyon olur ve YPG vurulursa, Cemal Kaşıkçı'nın ölüm emrini verdiği iddia edilen Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Selman ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aynı kategoriye koyacağını belirtti.

İşte Graham'ın Twitter'dan paylaştığı o 3 mesaj;

-Amerika'nın en büyük kabusu, DAEŞ'e karşı cesurca savaşan Kürtler gibi müttefiklerin terkedilip harap edilmesi.

- Sayın başkan, gelecekte hiçbir müttefiğimiz olmayacak. Bizim ulusumuz bundan daha iyi. Lütfen Suriye'den çekilme stratejisini yeniden değerlendirin.

- Cesurca DAEŞ'e karşı savaşan ABD'nin Kürt müttefiklerinin yokedilmesine yönelik her türlü eylemden Türkiye'yi sorumlu tutacağız. Eğer bu olursa, bana göre, Erdoğan'ı Suudların Bin Selman'ı ile aynı kategoriye koyacağız.

 

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Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 19:21
  1. ABD
  2. Suriye

YORUM YAZ

  • ahmetahmet3 sa önce
    once amerika yerine once israil diyerek abd vergi mukelleflerine de ihanet eden bu siyonist-evanjelik neocon alcaklarin kudurdugunu da gorduk ya...cok sukur, muthis harika lsin Yeni Turkiyem:)))
  • şenay doğanşenay doğan3 sa önce
    bir de benim anlamadığım şey deaşla mücadele meselesi deaşla türk ordusu da savaşmadı mı ve başarılı olmadı mı ypg nasıl bir zafere imza attı yoksa ben arkadaşımı sana söylüyorum artık sen kim olduğumuzu anla muhabbeti mi yapmaktasınız allaha emanet olun
  • şenay doğan şenay doğan 3 sa önce
    gönlümün muradına ermek için elimden geleni yapacağım inşallah çünkü allah hiç bir hayale sığmayacak kadar güzel bir ilah bilinmeyi fazlasıyla hakediyor üstelik ikram etmeyi çok seven bir ilah ben de ona muradını vermek istiyorum işte bu iki sebep beni aşkla çalışmaya sevkedyor allaha emanet olun
  • tuğrultuğrul3 sa önce
    Alçak kaç paralık ciğerin var senin? Bizim başkanımızın kesip attığı tırnak bile olamazsın korkak köpek.
  • uyan tcuyan tc3 sa önce
    orosun ... çocukları bu yahudi piçleri. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi.leridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi.i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
  • Şeref KAzanŞeref KAzan4 sa önce
    Bu ülke dommuz sürüsüne müdahale etmedikce bu asalak uyuz kopekler bu söylemlere devam edecektir Saldırı ani ve o kadar şok etkisi yaratmalıki birdaha hiçbir örgüt veya devlet bu tür bir oldu bittiye yanaşmaya meyletmesin
  • Dermanbey Dermanbey 4 sa önce
    Sen merak etme biz koyacagımız yeri çok iyi biliyoruz:-))
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 4 sa önce
    Siz İsterseniz de, İstemeseniz de, Türkiye, Hepsini Yok Edecek. Hiç Şüphesiz ki. Siz de Hiç Bir Şey Yapamayacaksınız. Şerefsiz.
  • DarthSidiousDarthSidious4 sa önce
    Bu Amerikalılar gerçekten enteresan. Aynı adam daha bir kaç yıl önce dönemin Savunma Bakanını ve Genelkurmay Başkanı'nı, PKK ve YPG ile işbirliği içinde olduğundan, Türkiye'nin buna çok kızacağından dolayı Senato'da azarlıyordu. Birkaç yılda ne değişti de böyle 180 derece döndü anlamak zor.
  • urfalıurfalı4 sa önce
    evet vuracağızzzzzzzzzzzzzzzzzzz elinden geleni ardına koyma
  • şenay doğan şenay doğan 4 sa önce
    eğer allah gönlümün muradını verirse gelecekteki müttefikleriniz şeytanlar değil peygamberler şehitler salihler ve allahın dostları olacak konuşan derin cehaletiniz anne ve babanızı cennetten eden şeytqnınızdır allaha emanet olun

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