Terör seviciden terör seviciye destek! Pervin Buldan'dan Canan Kaftancıoğlu çıkışı..

PKK terör örgütünün genç kadınlara taciz, tecavüzlerine göz yuman, örgüt tarafından evlatları kaçırılan acılı annelere zulmeden HDP, Canan Kaftancıoğlu'nun milli ve manevi değerlere yönelik sıralı küfür ve hakaretlerine verilen hapis cezasını, "Kadın siyasetine dönük bir saldırı" şeklinde yorumladı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP'nin 4. Olağan Kadın Kongresi'nde konuştu.

"Sayın Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezasını kadınlar olarak asla kabul etmediğimizi ve kadın siyasetine dönük bir saldırı olarak gördüğümüzü ifade etmek isterim." diyen Buldan, şunları söyledi:

Fakat altını önemle çizmek isterim ki; bu hukuksuzluk kadın siyasetine karşı geliştirilen saldırıların en son halkasından biridir. Herkesçe iyi bilinmelidir ki toplumun geniş kesimleri tarafınca sessiz kalınan her suç, her saldırı, her hukuksuzluk adres skalasını genişleterek işlenmeye devam etmektedir, sessiz kalındığı müddetçe işlenmeye de devam edecektir. Kürde yapılan haksızlık ve baskı bu ülkede yaşayan ve demokrasi derdi olan hiçbir kesimi ıskalamaz. Kadına yönelen şiddet bu ülkede yaşayan hiçbir bireyin güvenliğini ıskalamaz.

Öteki olarak kabul edilmiş kimliklere yöneltilmiş; asimilasyon ve baskı politikaları hiçbir kesimin inanç özgürlüğünü, kimliğini ve kültürünü yaşatma hakkını ıskalamaz.