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Siyaset Terör sevici HDP'ye bak sen! 'Provokasyonlar karşısında sağ duyuluyuz'
Siyaset

Terör sevici HDP'ye bak sen! 'Provokasyonlar karşısında sağ duyuluyuz'

Yeniakit Publisher
2023-04-18 23:35:00 -
Terör sevici HDP'ye bak sen! 'Provokasyonlar karşısında sağ duyuluyuz'

HDP'nin Antalya adayı Saruhan Oluç, seçim bölgesinde düzenlediği basın toplantısında Ümit Özdağ'ı hedef aldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul'da HDP standını ziyaret etmiş, boş görünce de, "Her halde dağa çıktılar" ifadelerini kullanmıştı.

Terör sevici HDP'li Oluç, Özdağ'ın eylemine, "Partililerimiz tahrikler ve provokasyonlar karşısında sağduyulu davranıyor." dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin, CHP seçmenini HDP'nin terör iltisakı konusunda uyandırmasını da kaldıramayan Oluç, "Bu ülkenin milyonlarca seçmenini incitmek 3-5 oya değmez" ifadelerini kullandı.

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