Terör sevici DEM Parti adayını İstanbul Barosu kanatlarının altına aldı

İstanbul Barosu'nun sosyal medya hesabı üzerinden “Halkın İradesine Saygı Duyulmalıdır” başlıklı yapılan rezil açıklamada, AK Parti’nin halkın iradesini yok saydığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimde kesin olmayan sonuçlara göre seçmenlerin yüzde 55.48’inin oylarını alarak Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayı Abdullah Zeydan hakkında verilen memnu hakların geri verilmesi kararına Adalet Bakanlığı’nın yaptığı itiraz sonucu kararın geri alınması üzerine seçilme yeterliliğinin kaybedildiğinden bahisle yüzde 27,15 oy alan AK Parti adayı Abdulahat Arvas’ın seçildiğinin ilan edilmesi, siyasal iktidarın halkın iradesini yok saymasıdır. Hukuk devletinin temel ilkelerinden birisi olan hukuki güvenlik ve belirlilik ilkesi karşısında 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun uyarınca adaylığı kesinleşip ilan edilen Abdullah Zeydan’ın seçim sonrası memnu haklarının iadesi kararının kaldırıldığından bahisle seçilme hakkının elinden alınması, demokrasimizi bir kez daha yaralamıştır.