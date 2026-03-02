Terör saldırıları devam ediyor! Tahran'da çok sayıda kişi hayatını kaybetti

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İran’ın başkenti Tahran’ın kuzeyindeki Nilüfer Meydanı’na düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre en az 20 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki binalarda ağır hasar oluştu.

ABD-İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyindeki Nilüfer Meydanı'na düzenlediği saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Tahran'da, kentin kuzeyinde yer alan Nilüfer Meydanı ve çevresi hedef alındı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, paylaşılan görüntülerde Nilüfer Meydanı ve çevresindeki binalarda büyük tahribat görüldü.

