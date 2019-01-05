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Terör propagandasına 9 gözaltı

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

05 Ocak 2019 Cumartesi 01:22
Terör propagandasına 9 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde gerçekleştirilen düğün törenlerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığına dair aldıkları ihbar üzerine söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, düğünlerde terör örgütü PKK/KCK'yı övücü şarkılar söylediği tespit edilen 9 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların, evlerinde yapılan aramalarda, bir adet uzun namlulu silah, 3 bilgisayar, 9 cep telefonu ile bazı evraklara el konuldu.

Öte yandan, zanlıların sosyal medya hesaplarından da terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, İlçe Jandarma Komutanlığında sorguları sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 01:22
  1. Diyarbakır
  2. Terörle Mücadele
  3. terör propagandası
  4. pkk

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