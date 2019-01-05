Terör propagandasına 9 gözaltı
Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.05 Ocak 2019 Cumartesi 01:22
Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde gerçekleştirilen düğün törenlerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığına dair aldıkları ihbar üzerine söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekipler, düğünlerde terör örgütü PKK/KCK'yı övücü şarkılar söylediği tespit edilen 9 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların, evlerinde yapılan aramalarda, bir adet uzun namlulu silah, 3 bilgisayar, 9 cep telefonu ile bazı evraklara el konuldu.
Öte yandan, zanlıların sosyal medya hesaplarından da terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, İlçe Jandarma Komutanlığında sorguları sürüyor.
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