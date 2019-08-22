Terör propagandası yapmaktan aranan şahıs tutuklandı Tekirdağ’da terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Tekirdağ’da terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Olay, Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan E.G.’yi yakaladı. İşlemlerinin ardından Tekirdağ Asliye Ceza Mahkemesine sevk edilen E.G., tutuklanarak Tekirdağ Cezaevine teslim edildi.

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