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Gündem Terör propagandası bu görüntülerle yalanlandı
Gündem

Terör propagandası bu görüntülerle yalanlandı

Yeniakit Publisher
2024-02-09 08:53:00 -

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'ın "polis kurşunuyla öldüğü" yönündeki iddianın terör örgütlerinin propagandası olduğunu açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'ın "polis kurşunuyla öldüğü" yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından paylaşılan görüntülerde Karataş'ın teröristlerin olduğu taraftan gelen kurşun ile vurulduğu görüldü.

 

"İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'ın "polis kurşunuyla öldüğü" yönündeki iddialar, terör örgütlerinin propagandasıdır." denen açıklamada şı ifadelere yer verildi:

"6 Şubat tarihinde İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 1 vatandaşımız yaşamını yitirirken, 3’ü polis 6 kişi de yaralanmıştır. Etkisiz hale getirilen 2 teröristin, terör örgütü DHKP/C mensubu oldukları tespit edilmiştir.

Çağlayan Adliyesi, D Blok kapısının karşısında şüpheli şahıs/şahıslara yönelik Görevli Polis Memurlarınca yapılan uygulama sırasında kabarık mont giyen gözlüklü Pınar Birkoç, görevli polis memurlarının yanına giderek yüzlerine 2-3 saniye kadar biber gazı sıkmıştır. Bu sırada kadın teröristin arkasında bulunan Emrah Yayla, görevli polis memurlarını hedef alarak silahla ateş etmiş, polis memurumuz yaralanmıştır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Saldırıya uğrayan polislerimizden biri C blok istikametine doğru yönelmiştir. İki terörist, C blok istikametine yönelen polis memurumuza ateş etmeye devam etmiştir. Dilfiraz Karataş isimli vatandaşımız, teröristlerin açtığı ateş sonucu sırtına isabet eden iki kurşunla hayatını kaybetmiştir.

Güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde de Dilfiraz Karataş'ın vurulduğu anda, polis memurumuzun yan tarafında olduğu görülmektedir. Karataş'a isabet eden kurşunlar ise sırt bölgesinden girmiştir. Dolayısıyla sırtına isabet eden mermilerin yan taraftan ateşlenmiş olması imkansızdır.

Dilfiraz Karataş, teröristlerin arkadan açtığı ateş sonucu sırtından vurulmuştur.

Akabinde C blok önündeki nöbet kulübesine ateş açmaya başlayan teröristler, nöbet kulübesindeki polislerimizin karşı ateşiyle etkisiz hale getirilmişlerdir.

Terör örgütlerinin propagandasına itibar etmeyiniz."

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