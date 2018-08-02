Terör örgütünün ininden neler çıktı neler!

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İl merkezine bağlı Çimenli köyü kırsal alanında dün tespit edilen bir mağarada arama yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aramada 5 anti tank ile 4 anti personel roket mühimmatı, 2 el bombası, biksi namlusu,14 sevk fişeği, 3 bin biksi mühimmatı, 80 12,7 mm keskin nişancı mühimmatı, AK-47 kalaşnikof şarjörü, 12 jelikan bidon benzin, 102 ekran LCD TV, 10 tüp, 2 akü, 500 paket sigara, 10 çuval un, 2 çuval şeker, 10 teneke turşu, 60 çift ayakkabı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen yaşam malzemeleri usulüne uygun olay yerinde imha edilmiş olup konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."