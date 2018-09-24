0553 313 94 23

Terör örgütünün 'hayalet emiri' enselendi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a militan kazandıran, örgütü yönlendiren, telefon kullanmayan, evinde kalmayan, ara sokaklardan yaya gidip gelen sözde "emir", özel ekip tarafından kıskıvrak yakalandı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 08:59
Terör örgütünün 'hayalet emiri' enselendi

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs’ta gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına aldığı zanlıların verdiği ifadeler doğrultusunda kentin sözde DEAŞ emirinin Eyüp Baksi (47) olduğunu tespit etti.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Polis, zanlının itirafçı olanları tehdit eden ve yaptığı toplantılarda “Çocuklarınız okula göndermeyin”, “Devletin imamı arkasında namaz kılınmaz” gibi konuşmalar yaparak insanların beyninin yıkadığı, terör örgütüne eleman kazandırdığı, örgütü Adana'da ayakta tutmaya çalıştığı ileri sürüldü. Bu bilgilere ulaşılınca Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, zanlının yakalanması için terör polisinin özel bir ekip kurması talimatını verdi. Bunun üzerine 7-24 saat çalışan bir özel ekip oluşturdu. Ekip, telefon, kredi kartı, hastane, banka ve postane kullanmayan, her yere yaya olarak ara sokaklardan giden adeta "hayalet" gibi yaşayan zanlıyı yakalamak için detaylı çalışma yaptı. Zanlının mesaj vermek istediğinde de mesaj almak istediğinde de şahısları kullandığı öğrenildi. Ayrıca zanlının birine mesaj gönderdiği zaman sadece gönderdiği kişinin kulağına söylenmesini istediği, kendine gelen mesajı sadece kendisinin kulağına söylenmesini istediği öğrenildi. 

3,5 AY BOYUNCA İZLEMEYE ALINDI

Suriye’den gelen mesajları da örgüt üyelerinin kulağına fısıldayarak veren Baksi’nin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlatıldı. Zanlı 3,5 ay boyunca izlemeye alındı. Polis zanlının hastaneye birini görmeye gittiğini tespit etti. Polis şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Şüpheli hastaneye giderken polisi fark edince kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamanın ardından yakalanan zanlı emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmedi.  Mahkemeye çıkarılan Baksi, tutuklandı. 

 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 08:59
  1. Adana
  2. DAEŞ
  3. hayalet emir
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Reyhanlı katliamının planlayıcısı terörist Nazik adliyede
    1. Reyhanlı katliamının planlayıcısı..
    2. İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat..
    3. İlk adım bugün atılıyor
    4. İnternetle tanıştılar, hayatlarını..
    5. Rumlarda Türkiye paniği!
    6. Reyhanlı faili Nazik adliyeye getirildi
    7. Ukrayna'da Rusça şarkı söylemek ve..
    8. Küresel piyasalar yeni haftada Fed'i..
    9. Yerli helikopterin motorunun gücü test..
    10. Dolarda son durum
    11. İran'dan Amerika ve İsrail liderlerine..
    12. Faizsiz getiriye talep arttı
    13. FETÖ'cü Hakan Şükür'ün Türkiye'ye dönme
    14. Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20..
    15. Bakanlık uyardı! Eğer kırmızı etiket..
    16. EYT emeklilikte yaşa takılanların..
    17. Büyükelçi Andrey Karlov'un katilinin..
    18. Meteoroloji: Kutup soğukları geliyor
    19. İŞKUR TYP ilanları
    20. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    Midesindeki tohum 40 yıl sonra fidan verince naaşı bulundu
    Midesindeki tohum 40 yıl sonra fidan verince naaşı bulundu
    Gökçek'ten Portakal'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa...
    Gökçek'ten Portakal'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa...
    Vatandaşlar endişeli! Konya'nın kabusu geri döndü
    Vatandaşlar endişeli! Konya'nın kabusu geri döndü
    İsrail'e soğuk duş! "Filistin devletini tanıyabiliriz ve bu zincirleme etki yapar"
    İsrail'e soğuk duş! "Filistin devletini tanıyabiliriz ve bu zincirleme etki yapar"
    Alman otomotiv devinden şok karar! Artık üretmeyecek
    Alman otomotiv devinden şok karar! Artık üretmeyecek

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Tekneyle denize açılan balıkçı 30 ton balıkla döndü
    Tekneyle denize açılan balıkçı 30 ton balıkla döndü
    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Kara kutu açıldı sorumlu İsrail!
    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Kara kutu açıldı sorumlu İsrail!