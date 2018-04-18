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Terör Örgütüne Darbe

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi'ne gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler Kapıkule'den giriş yapan bir tırı durdu. Tırda yapılan aramada eroin yapımında kullanılan 430 kilo anhidrit maddesi bulundu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 17:35
Terör Örgütüne Darbe

Yapılan ilk aramada herhangi bir madde bulunamazken, daha sonra narkotik köpeği Stark'la arama yapıldı. Stark kısa sürede, benzin deposunun içine yapılan ayrı bir depoya gizlenmiş maddeyi buldu.

Narkotim ekipleri, hortumla asit anhidrit maddesini bidonlara boşaltarak, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Ele geçirilen asit anhidrit maddesinin terör örgütüne gittiği belirlendi. Peş peşe yapılan operasyonlar ile büyük darbe alan terör örgütlerinin, maddeyi eroin yapımında kullandıkları belirlendi. Ele geçirilen 430 kilo asit anhidrit ile 223 kilo eroinin yapılabileceği ifade edildi.

Gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 17:35
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