Terör örgütüne büyük darbe! Son 4 günde 57 PKK'lı öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Irak'ın kuzey bölgelerine düzenlenen operasyonlarda son 4 günde 57 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.13 Kasım 2018 Salı 19:21
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap, Hakurk, Kandil, Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında son 4 günde 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Yazılı açıklama yapıldı
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Hakurk, Kandil, Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde silahlı 19 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiş; böylece son 4 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57 olmuştur" denildi.
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