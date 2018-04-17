Terör örgütüne bir darbe daha

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada "Ağrı/Doğubayazıt'ta, icra edilen operasyonda BTÖ mensubu 2 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 M-16 piyade tüfeği, 1 Biksi makineli tüfeği, 2 keskin nişancı tüfeği, 2 RPG-7 roketatar, 3 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 1 adet tabanca ele geçirildi." denildi.