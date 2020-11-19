Terör örgütündeki 'çözülme' telsiz konuşmalarında

Mehmetçik'in geçtiğimiz ay Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 82 terörist etkisiz hale getirilirken, operasyonlar nedeniyle bölgede hareket etme imkanını kaybeden terör örgütünün dağılmasını hızlandırdığı tespit edildi, teröristler verilen talimatları dinlemedi ve bu telsiz konuşmalarına da yansıdı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin son dönemde yoğun operasyonları sonucunda önemli kayıplar yaşayan terör örgütünün çöktüğü belirlendi.

Güvenlik kaynakları, örgütün üyelerinin olumsuz etkilenmesini önlemek için kayıplarını açıklamadığını, yeni terörist sağlayamadığı için örgüt üyelerini Suriye'den bazı bölgelere taşıdığını belirtti.

Özellikle artan hava operasyonları nedeniyle saklandıkları yerlerden çıkamayan teröristlerin artık talimatları dinlememeye başladığı da belirlendi.

Kuzey Irak'ta karadan ve havadan yapılan operasyonlarda geçen ay 82 terörist etkisiz hale getirildi. Örgütteki dört gruptan sözde yönetim kademesi kesilirken, sempati duyan gruplar da terör örgütüne bağlılıklarını kaybetti.

Operasyonlar terör örgütü mensupları arasında umutsuzluğa neden olurken ve tasfiyeyi hızlandırırken, teröristler artık talimat almamaya başladı. Olanlar tespit edilen telsiz görüşmeleriyle doğrulandı.

Telsiz araması

"Botan" ve "Hezil" kod adlı teröristler arasında şu konuşmanın gerçekleştiği belirlendi.

B: Merhaba arkadaş.

H: Teşekkürler arkadaş.

B: Talimatları dinlediniz mi?

H: Dinledik.

B: Nasıl dinlediniz? Talimat dinlendiği zaman üzerinde durulur, düzen alınır, plan-program yapılır, insan kendisini disipline eder. Siz talimatları nasıl dinliyorsunuz arkadaş.

H: Biz de aynen öyle yaptık.

B: Nasıl öyle yaptınız? Rica ediyoruz arkadaş yeter yani. Liderlik o kadar talimat gönderiyor, boşuna mı gönderiyor? Arkadaşlar talimatları dinlesinler. Anladın mı arkadaş.

H: Doğrudur arkadaş.

"Çöküşün habercisi"

Güvenlik kaynakları, bu durumun daha rahat koşullarda yaşayan sözde yöneticiler ile sahada ve zor şartlarda teröristler arasında sorunlar yaşandığının, alt kadrolardaki teröristlerin ise talimatlara uymayarak morallerinin bozulduğunun bir göstergesi olduğunu belirtti. yaşama korkusuyla ve terör örgütü içindeki dağılmanın hızlanması nedeniyle.

Güvenlik uzmanları tüm bu gelişmeleri "çöküşün habercisi" olarak değerlendirdiler.