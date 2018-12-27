Terör örgütü YPG Türkiye korkusundan yeni sahip arıyor

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG, ABD'nin Suriye'den askerlerini çekme kararı almasıyla birlikte sahipsiz kaldı ve yeni arayışlara girdi.

Terör örgütü korkudan titriyor

Teröristler, Türkiye'nin kendilerine karşı yapacağı operasyondan korunmak ve mümkünse engel olmak için Rusya ve Suriye devletiyle görüşmeler yapıyor. Geçtiğimiz hafta Fransa ile görüşen terör örgütü üyeleri, istedikleri sonucu alamamaları üzerine Suriye ve Rusya ile görüşmelerin sürmesi yönünde karar aldı. ABD'nin yaratacağı boşluk nedeniyle ciddi bir şekilde korkan PYD, Rusya ve Suriye ile anlaşmak için her şeye razı.

Türkiye gelecek diye sahip arıyorlar

Rus basın yayın organı Sputnik'e konuşan terör örgütü PKK/PYD'nin sözde yöneticisi Fethi Mıhemed, ABD'nin askerlerini çekme kararının bölgede kaygı yarattığını belirterek, "Türkiye, Suriye'ye girmesin diye Rusya ve Suriye ile görüşmeler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehmetçik'in korkusundan Fransa'ya yalvardılar

Terör örgütünün sözde yöneticisi Emced Osman ise yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'den askerlerini çekme kararı almasından sonra birçok ülkeyle görüştüklerini ve Türkiye nedeniyle çok ciddi bir şekilde korktuklarını belirterek, "Görüşmeler kapsamında geçtiğimiz günlerde Riyad Derar ve İlham Ehmed isimli teröristler Paris'e giderek Fransa yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Yetkililer, Fransa'nın PYD'ye verdiği desteğin devam etmesini talep ettiler" dedi.