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Terör örgütü YPG, Peşmergeden umduğunu bulamadı

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) sorumlusu İbrahim Bro, Suriyeli Peşmergelerin terör örgütü YPG/PKK ile gizli bir toplantı gerçekleştirdiğini ancak herhangi bir anlaşma sağlanamadığını belirtti.

23 Aralık 2018 Pazar 23:52
Terör örgütü YPG, Peşmergeden umduğunu bulamadı

Geçen hafta gündeme gelen "Suriyeli Peşmergeler dönüyor" iddiasına açıklamalarda bulunan Bro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını açıklamasından sadece birkaç gün önce, Suriyeli Peşmergelerden oluşan bir heyetin Suriye sınırında YPG ile toplantı yaptığını doğrulayarak, "Toplantıda Suriyeli Peşmergelerin yeniden ülkeye (Suriye'ye) dönmesinin yanı sıra bazı teknik konular konuşuldu ancak hiçbir sonuç alınmadı. YPG ile hiçbir anlaşma yapılmadı" ifadelerini kullandı.'

Türkiye'nin rolü belirleyici

Peşmergenin Suriye'ye geçmesinde Türkiye'nin rolünün belirleyici olacağına dikkati çeken Bro, "Suriye'nin durumu giderek kötüleşiyor. Eğer bu konuda Türkiye ile ABD arasında uzlaşı sağlanmazsa Suriye Peşmergelerinin dönmesi çok zor olacak" diye konuştu.

Bro, YPG/ PKK'nın, Suriye'de istikrar ve barışın yeniden tesis edilmesini istemediğini ve ülkeye yıkımdan başka bir katkı sunmadığını vurguladı.

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Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 23:52
  1. peşmerge
  2. ypg
  3. suriye
  4. abd
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