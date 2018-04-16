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Terör örgütü sivillere baskı kuruyor

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye Kürt Ulusal Konseyinin iki üyesini kaçırdı. Konsey, yaptığı açıklamada, YPG/PKK'nın Afrin'deki başarısızlığını örtmek için baskısını artırdığını belirtti.

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:08
Terör örgütü sivillere baskı kuruyor

Afrin'den çıkarılmasının ardından işgal ettiği bölgelerdeki baskısını artıran terör örgütü YPG/PKK, kendisine muhalif Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) üyelerini alıkoydu. ENKS, yaptığı yazılı açıklamada, YPG/PKK'lıların, üyelerinden Faysal Yusuf ve Nimet Davut'u geçen hafta evlerinden zorla alarak kaçırdığını duyurdu.

Olayın kınandığı açıklamada, örgütün Zeytin Dalı Harekatı karşısında Afrin'deki başarısızlığını örtmek için baskısını artırdığı ve bu eylemlere başvurduğu vurgulandı. Kürt halkını ve siyasi oluşumlarını YPG/PKK'ya baskı yapmaya davet eden ENKS, teröristlere üyelerini serbest bırakma çağrısında bulundu.

Kaçırılan üyelerden Yusuf'un ENKS çatısı altındaki Reform Hareketinin koordinatörü, Davut'un da Eşitlik Partisinin sekreteri olduğu biliniyor. YPG/PKK, mensuplarına, ENKS üst düzey yetkililerinden İbrahim Bro ve Fuat Aliko'yu da Afrin yerel meclisinin kurulmasındaki rolleri nedeniyle yakalama emri vermişti. Afrinli Kürt, Arap ve Türkmen sivil temsilciler, geçen hafta kendi kendilerini yönetmek ve kent merkezinde yerel hizmetleri sağlamak için geçici bir meclis kurmuş, ENKS de buna destek sağlamıştı.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 16:08
  1. YPG
  2. PKK
  3. Afrin

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