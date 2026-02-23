Sıcak saatler yaşanıyor! Savaş uçakları İsrail'e indi

  • İSTANBUL
İran'la gerilimi tırmandıran Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'na indi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçaklarının Ben Gurion Havalimanı'ndaki fotoğraflarını paylaştı.

Paylaşılan fotoğraflara göre, ABD ordusuna ait 2 yakıt ikmal uçağı, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na indi.

İsrail basını, İran ile gerilim sürerken Orta Doğu'ya askeri yığınak yapmayı sürdüren ABD'nin USS Gerald R. Ford uçak gemisinin de Girit yakınlarına ulaştığını bildirdi.

Haberde, uçak gemisinin muhtemel İran misillemelerinde İsrail'i savunmak amacıyla Karayipler'den yola çıktığı ve Akdeniz'de İsrail kıyılarına doğru seyrettiği kaydedildi.

İran ile müzakereler sürerken ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını hızlı bir şekilde artırma yoluna gitmesi, her an İran'a saldırı gerçekleşebileceği şeklinde yorumlanıyor.

 

ABD VE İRAN ARASINDAKİ MÜZAKERELER

İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığında devam eden nükleer görüşmelerin üçüncü turunun 26 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağı duyurulmuştu.

Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti.

Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.

Güney Doğulu

O uçaklar o indikleri yerde İsrail tarafından korunmayacak, İran füze attı diye patlatılacak... O siyonist katil işgalci İsrail'den herşey beklenir...
