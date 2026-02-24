24 Şubat 2016: Mehmed Kırkıncı'nın vefatı (Risale-i Nur Talebesi, Âlim)

Nur Cemaati’nin önde gelen isimlerinden ve kanaat önderlerinden Mehmed Kırkıncı, 1928 yılında Erzurum ili Aziziye ilçesinin Güllüce köyünde doğdu.







Uzun süre ilim tahsilinde bulundu. Said Nursî ile 1955 yılında Isparta’da tanıştı. Daha sonra Said Nursî’nin “evlerinizi medrese yapın” tavsiyesiyle Karanlık Kümbetin yanındaki evini medreseye dönüştürdü.







Erzurum’da Risale-i Nur ve Arapça dersleri verdi. 12 Eylül darbesinden sonra, dine ve ahlâka önem verilmesi, okullarda zorunlu din dersi okutulması tavsiyesi ile 4 Nisan 1982’de Kenan Evren’e mektup yazdı. Erzurum’da sürdürdüğü Risale-i Nur derslerinin yanında İslami ilimlerle ilgili dersler de verdi. Erzurum’daki evinde, ölümüne kadar Risale-i Nur dersleri vermeye devam etti.







Birçok “Nur talebesi”nin yetişmesine vesile oldu.







Eserleri arasında ‘Kader Nedir?’ adlı kitabı, Kader mefhumuna getirdiği güçlü ve muteber açıklama ile ilim çevrelerince takdir toplamış ve okurları büyük teveccüh göstermiştir.







Eserleri:



Cihad Sahasında Bediüzzaman

İrşad Sahasında Bediüzzaman

Nasıl Bir Maarif

Kader Nedir?

Ruh Nedir?

Gönül Damlaları

İslamda Birlik

Hayatım Hatıralarım

Nükteler

Hikmet Pırıltıları

İnsan, Millet ve Devlet

Bediüzzaman ve Tasavvuf

Bediüzzamanı Nasıl Tanıdım?

Alevilik nedir?

Dar’ül Harb Nedir?



Böbrek ve akciğerlerindeki rahatsızlıktan dolayı tedavi gördüğü hastanede 24 Şubat 2016 tarihinde vefat etti.