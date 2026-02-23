  • İSTANBUL
Gündem Yalova'da Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! İçişleri Bakanlığı, müfettiş görevlendirdi
Gündem

Yalova'da Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! İçişleri Bakanlığı, müfettiş görevlendirdi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yalova'da Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! İçişleri Bakanlığı, müfettiş görevlendirdi

Caydırıcı cezaların olmaması şehir teröristlerini azdırmaya devam ediyor. Son olarak eşkıyalar, 14 aylık bebek ile babasını darp etti. İçişleri Bakanlığı Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal ile ilgili müfettiş görevlendirdi.

İçişleri Bakanlığınca, Yalova'da baba ve kızının darp edildiği olayla ilgili Mülkiye ve Jandarma müfettişleri görevlendirildiği bildirildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

 

"Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 14 aylık evladımız ve babasına yönelik bir saldırı gerçekleştirilmişti.

Yaşanan hadisenin tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, Mülkiye ve Jandarma müfettişi görevlendirdi.

Devletimiz, vatandaşının huzuruna kasteden hiçbir girişime müsamaha göstermeyecektir.

Özellikle çocuklarımıza yönelen her türlü şiddetin karşısında hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde en güçlü şekilde durmaya devam edeceğiz.

Yaralanan baba ve evladımıza acil şifalar diliyoruz."

